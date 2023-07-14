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九華徑申建近6000伙 遠東酒店獲規劃署不反對

【明報專訊】過去曾被指有人不法經營燒烤場的美孚九華徑，而該地段持有人之一遠東酒店（0037），就燒烤場及毗鄰一帶「綜合發展區」用地，去年初向城規會申請作住宅發展，擬建逾6000伙住宅，並在今年初修訂發展方案，將申建單位數目略為減少至5973伙，總樓面約259.97萬方呎。城規會將於今日審理，據規劃署文件顯示，不反對有關申請，料可獲「開綠燈」。

單位總數近半個美孚新邨

上述申請地點位於九華徑測量約份第4約多個地段，以及毗連政府土地，位於荔欣苑以北的九華徑，範圍包括曾被指無牌經營18年的九華徑燒烤場，整個改劃地皮面積約52萬方呎，申請人擬以5倍地積比率發展，興建14幢31至35層高住宅連附屬設施，提供約5973個住宅單位，單位總數相當於近半個美孚新邨（約1.3萬伙）。

據規劃署文件顯示，項目將分4期發展，其中第1A、1B期土地，由遠東酒店持有，將建7幢共2947伙；另第A、B期，由第三方土地持有人及政府持有，料可建7幢共3026伙。署方指出，項目的發展地積比率，以及高度限制符合分區計劃大綱圖的限制，在視覺方面不會構成重大負面影響，另申請人亦提供多項社福設施，以及原址保留發展地盤內的3座三級歷史建築，規劃署不反對申請，料申請今日有望獲批。

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