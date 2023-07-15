遠東酒店等九華徑地批建近6000伙 較27年前大增逾倍 伙數近半個美孚新邨

明報記者 甘潔瑩

遠東酒店於昨下午停牌，停牌前報1.4元。該公司昨晚發通告指，申請已獲城規會批准，惟須達成若干條件，並強調條件可能或可能不會達成，及倘條件達成，集團可繼續發展申請地盤前，仍需申請人成功採取多項步驟及獲得政府部門有利決定。資料顯示，上述申請地點位於九華徑測量約份第4約多個地段以及毗連政府土地，位於荔欣苑以北的九華徑，範圍包括曾被指無牌經營18年的九華徑燒烤場，整個改劃地皮面積約52萬方呎，包括約54%私人地段及約46%之政府土地，而私人地段中62.9%是遠東酒店全部擁有或部分擁有。

遠東酒店去年初以5倍地積比申建14幢31至35層高住宅連附屬設施，提供6053個住宅，涵蓋1房至3房戶。另項目發展計劃的早期階段將提供一所6個課室的幼稚園，整個項目總樓面高達259.97萬方呎。申請人因應公眾意見而作出調整，將單位數目減少80伙至5973伙，物業座數及總樓面維持不變，昨日終獲城規會以附帶條件下批准。

改劃地52萬呎 私人地段佔逾半

翻查資料，遠東酒店早在1990年代涉足地產發展，1997至1998年間伙長實（1113）聯手發展荔園重建住宅項目，即現時的盈暉臺，其間曾就上述土地向城規會提出改劃申請，並在1996年獲批發展許可，准建2520伙，涉206.38萬方呎樓面，惟一直未有發展，其規劃許可更已失效，因此遠東酒店再提交新發展方案，當中興建單位的數目較27年前發展方案增加3453伙或近1.4倍，而總樓面則增加53.59萬方呎或26%。值得留意，整個項目將分4期發展，其中第1A、1B期土地，由遠東酒店持有，將建7幢共2947伙；另第A、B期，則由第三方土地持有人及政府持有，預計可建7幢共3026伙。

次季地價收益僅1.73億 3年新低

另地政總署昨日公布，今年第2季（4至6月）涉及地價收益逾1.73億元，較今年首季逾142.5億元，按季大跌98.8%，更創2020年首季後約3年新低。該署亦公布，上月僅零星補價個案，包括新地（0016）持有的沙田帝逸酒店，上月以145萬元完成契約修訂。