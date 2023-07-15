星凱‧堤岸半月27宗租賃 內地生佔半

中原分區營業經理吳嘉權表示，星凱．堤岸2座低室A室，實用面積325方呎，1房間隔，以16,250元租出，實用呎租50元，租客為兩名就讀中文大學的內地生，預繳1年租金、涉約19.5萬元。業主2021年11月以約684萬元一手購入，租金回報約2.9厘。吳透露，星凱．堤岸目前約有50個租盤，業主平均意向呎租介乎45至50元，開放式戶叫租由1.5萬元起。

同區指標屋苑沙田第一城本月上半月暫錄約40宗租賃成交，平均實用呎租約41元。

內地生租第一城 預付一年14萬

中原高級資深分區營業經理吳啟業稱，屋苑新錄一宗內地生租賃個案，為第29座中層D室，實用327方呎，兩房間隔，以1.2萬元租出，實用呎租約37元，新租客為兩名內地女學生，先付一年租金約14.4萬元。業主早於1997年193萬元購入，享約7.5厘租金回報。

市區方面，香港置業首席聯席董事謝啟源表示，奧運站帝柏海灣1座高層B室，實用1004方呎、3房1套連工人房間隔，望海景，最新以4萬元租出，實用呎租近40元。業主2014年9月以約1680萬元購入，租金回報約2.9厘。