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羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌

【明報專訊】銅鑼灣羅素街風光不再，即使本港全面通關後，舖租未有隨即反彈，吸引新品牌低價進駐該條核心街道。

曾經由意大利高級奢侈品牌PRADA以月租900萬元租用的Plaza 2000廣場地下至2樓三層，商舖面積逾1.5萬方呎，呎租曾高見600元，惟在疫情打擊下，PRADA在2020年2月提早離場，業主「玩具大王」蔡志明變陣拆細放租，其中2樓率先在2021年以月租30萬元租予食肆，呎租僅60元。

至於Plaza 2000廣場地下及3樓全層，則獲在德國、丹麥及內地經營眼科診所網絡的德視佳（1846）承租，據悉月租約85萬元，以承租樓面7188方計，呎租僅118元，呎租較高峰時低約80%。

CHANEL 300萬租京華中心 疫後最矚目

此外，備受一家大細喜愛的變形金剛亦「進駐」羅素街，餐飲業務附屬機構A La Carte與孩之寶合作，以月租約100萬元，租用金朝陽中心地下至1樓的複式舖位，開設餐飲及出售變形金剛玩具及紀念品等，該舖面積共5200方呎，呎租約192元。該舖過去曾由著名品牌Burberry租用，月租約880萬元，即較租金高峰大跌近九成。

除嶄新品牌進駐羅素街，國際品牌亦趁租金回落租用區內一線商舖，曾遭美國內衣品牌Victoria's Secret提早棄租的銅鑼灣京華中心逾5萬方呎巨舖，早前獲法國奢侈品牌CHANEL承租該廈地下、1樓及外牆廣告位，涉約1.9萬方呎，據悉月租逾300萬元，呎租約158元，較2013年高峰呎租高見211元回落25%。此為通關後最大宗舖位租賃成交，亦是本港自2020年初爆疫後，近3年來最大宗商舖租賃個案，據悉，商舖已低調開業，目前進行貴賓預覽，稍後正式開業。

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