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上半月一手市場沽逾530伙

【明報專訊】風球襲港下，由於上周六嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸第4A期海盈山，以及泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都I首輪開售，令過去兩日新盤市場共錄得約139宗一手成交，而本月上半月一手市場暫沽逾530伙。

除上述兩個項目外，恒地（0012）旗下港島東THE HOLBORN，昨日亦售出約17伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，已屆現樓的THE HOLBORN，昨日單計早上已售出16伙，包括13伙1房及3伙兩房戶，套現近1.2億元，當中港島客接近六成，另三成客來自九龍區，其餘來自新界。

滙都逾七成買家採建期付款

此外，金管局早前放寬按揭成數，據成交紀錄冊資料，上周六開售、由嘉里牽頭發展的黃竹坑港島南岸第4A期海盈山，首日售出的47個單位中，就有超過半數買家選用建期付款。就成交紀錄冊資料所見，海盈山首日售出之單位，大部分成交價均在1000萬至3000萬水平，而首日售出之47伙中，就有24伙買家選用建期付款，即可以現樓物業承造新按揭成交，佔該批售出單位逾半，只有15個單位買家選用120天即供、8伙買家選用360天付款。

至於滙都I方面，雖然主打細單位，首日售出的63伙單位之中，最高成交價亦不過800萬元，但該批單位之中亦以選用靈活建期之買家佔最多，共有45伙，佔比約71%。

十大屋苑周末4成交 連續11周單位數

另外，過去周末兩日十大屋苑交投持續冷清。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄得4宗成交，較前周末減少1宗，已連續11個周末錄得單位數成交，而零成交屋苑減至6個，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。

太古城3房遺產貨1100萬易手

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，有遺產貨易手勁賺離場個案。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城金山閣高層F室，屬遺產貨，實用685方呎，3房間隔，最新以1100萬元易手，實呎16,058元。原業主1977年以約18.3萬元一手買入作自住，帳面升值1081.7萬元或59倍。此外，大埔寶馬山罕錄內地生租賃個案。美聯分行助理區域經理楊浩然表示，大埔寶馬山6座「鳳凰」樓層，實用面積756方呎，3房1套間隔，獲內地生以2萬元承租，實用呎租26.5元。業主2007年以351萬元購入，租金回報約6.8厘。

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