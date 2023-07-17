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消費券刺激 新地12商場營業額升25%

【明報專訊】第二期消費券昨日起正式發放，新地（0016）旗下其中12商場人流及營業額報捷，新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮指，今年是社會復常及通關後首個暑期，加上政府派發新一輪消費券，兩項利好因素將互相帶動，令夏日消費熱潮升溫，有利商場人流和銷情，加上新地12商場推出多重獎賞，成功吸納市民到場使用消費券，助商場人流和營業額按年分別上升20%及25%。

「家居折」助HomeSquare人流增兩成

上述12商場包括將軍澳東港城、PopWalk天晉滙、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、新蒲崗Mikiki等，早前宣布為夏日消費券推出多重優惠，吸引大批顧客於派發首天即前往商場消費，而商場就新一輪消費券所推出的消費優惠，昨日在開業短短兩小時內，已旋即因多宗大額消費換領完畢。

另外，新地同系沙田HomeSquare與同系新城市廣場斥資700萬元聯辦「香港家居折2023」，昨日開售日推出逾8萬件名牌家品家電，截至下午1時，HomeSquare及新城市廣場的人流分別錄得雙位數字增幅，新地代理租務部副總經理許嘉雯指，受惠於全面通關，加上今年是全面復常後首次舉辦「香港家居折」，適逢政府派發第二期消費券首日，預料首天開售的單日人流將較去年上升20%，並帶動HomeSquare生意額錄得25%升幅。

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