moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

租客8號波下逾千萬入市迎海 東涌周末7宗二手買賣 上半月交投超上月全月

【明報專訊】颱風泰利襲港無阻買家入市意欲，二手市場在颱風下錄得多宗二手成交，其中有區內租客在昨日8號風球高懸下，仍決定轉租為買，斥逾千萬元購入馬鞍山迎海．星灣御，一個實用564方呎的2房連儲物室單位。此外，疫情下東涌樓市慘淡，但過去周末在颱風襲港下，周末兩日卻連錄7宗二手成交，令本月上半月一二手達24宗成交，超上月全月交投逾四成。

明報記者 管龍欣、容婌維

美聯物業首席高級營業經理陳志賢表示，迎海．星灣御23座高層G室，實用面積564方呎，2房連儲物室間隔，昨日8號風球期間以1100萬元易手，實呎19,504元，買家為區內租客，決定轉租為買入市做業主。單位原業主為退休人士，手持多個物業，上址於2016年3月845萬元一手購入，帳面獲利255萬元或超過三成。陳補充，馬鞍山迎海系列本月暫錄9宗二手成交，比上月全月5宗多出近1倍。

花都廣場兩房8號波下450萬易手

雖然近月整體一二手樓市交投淡靜，但個別地區樓市交投量卻大幅反彈。中原地產高級資深區域營業董事范偉康表示，本月東涌區交投氣氛改善，在颱風泰利襲港的過去周末，該區錄得7宗二手成交，本月累計已錄得13宗二手及11宗一手餘貨成交，合共24宗成交，較該區上月全月17宗成交增逾四成。

范又稱，新地（0016）東涌東環近期重推一手餘貨，帶動屋苑二手交投，本月暫錄2宗二手成交，平均實呎約1.35萬元，其中位於1A座高層06室成交，實用面積642方呎，3房1套間隔，望機場海景及內園池景，以845萬元易手，實呎13,162元。原業主2015年9月785.33萬元一手購入，帳面獲利59.67萬元或約8％。

租客550萬購栢慧兩房 3年實蝕一成

另外，粉嶺花都廣場亦在昨日懸掛8號風球期間錄得二手成交，市場消息稱，花都廣場3座中層D室，實用370方呎，兩房間隔，以450萬元成交，實呎12,162元。原業主2018年8月420萬元購入，持貨約5年，帳面獲利30萬元或約7％。

天水圍本月錄得約25宗二手買賣成交，繼續以減價成交為主。中原地產分區營業經理陳思麗表示，天水圍栢慧豪園於颱風襲港的周末亦錄成交，為6座中高層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，原業主今年2月起叫價650萬元放盤，及後累減100萬元或約15％，獲同區租客以550萬元承接，實呎11,134元。

上述單位原業主2020年5月580萬元購入，因最近新增家庭成員，空間不夠急需換樓，持貨僅約3年、額印期滿轉手，帳蝕30萬元或約5％；若連使費計料實蝕逾58.7萬元或約一成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款