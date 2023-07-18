租客8號波下逾千萬入市迎海 東涌周末7宗二手買賣 上半月交投超上月全月

明報記者 管龍欣、容婌維

美聯物業首席高級營業經理陳志賢表示，迎海．星灣御23座高層G室，實用面積564方呎，2房連儲物室間隔，昨日8號風球期間以1100萬元易手，實呎19,504元，買家為區內租客，決定轉租為買入市做業主。單位原業主為退休人士，手持多個物業，上址於2016年3月845萬元一手購入，帳面獲利255萬元或超過三成。陳補充，馬鞍山迎海系列本月暫錄9宗二手成交，比上月全月5宗多出近1倍。

花都廣場兩房8號波下450萬易手

雖然近月整體一二手樓市交投淡靜，但個別地區樓市交投量卻大幅反彈。中原地產高級資深區域營業董事范偉康表示，本月東涌區交投氣氛改善，在颱風泰利襲港的過去周末，該區錄得7宗二手成交，本月累計已錄得13宗二手及11宗一手餘貨成交，合共24宗成交，較該區上月全月17宗成交增逾四成。

范又稱，新地（0016）東涌東環近期重推一手餘貨，帶動屋苑二手交投，本月暫錄2宗二手成交，平均實呎約1.35萬元，其中位於1A座高層06室成交，實用面積642方呎，3房1套間隔，望機場海景及內園池景，以845萬元易手，實呎13,162元。原業主2015年9月785.33萬元一手購入，帳面獲利59.67萬元或約8％。

租客550萬購栢慧兩房 3年實蝕一成

另外，粉嶺花都廣場亦在昨日懸掛8號風球期間錄得二手成交，市場消息稱，花都廣場3座中層D室，實用370方呎，兩房間隔，以450萬元成交，實呎12,162元。原業主2018年8月420萬元購入，持貨約5年，帳面獲利30萬元或約7％。

天水圍本月錄得約25宗二手買賣成交，繼續以減價成交為主。中原地產分區營業經理陳思麗表示，天水圍栢慧豪園於颱風襲港的周末亦錄成交，為6座中高層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，原業主今年2月起叫價650萬元放盤，及後累減100萬元或約15％，獲同區租客以550萬元承接，實呎11,134元。

上述單位原業主2020年5月580萬元購入，因最近新增家庭成員，空間不夠急需換樓，持貨僅約3年、額印期滿轉手，帳蝕30萬元或約5％；若連使費計料實蝕逾58.7萬元或約一成。