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颱風下業主反價 1.42萬租出第一城兩房戶

【明報專訊】踏入租賃旺季，部分屋苑租盤逐漸短缺，上月錄近百宗租賃成交的沙田第一城，有業主於颱風下罕見反價，將兩房戶以1.42萬元租出，租金逼近屋苑去年10月所創下的同類單位最高紀錄。

第一城上月逼百宗租賃 一年來最旺

沙田第一城上月租賃暢旺，為去年8月以來最旺租賃月份，而本月上半月暫錄約40宗租賃成交，租務交投本月略為回軟，主要與租盤開始減少有關。中原分行分區營業經理吳嘉權稱，沙田第一城2座中層D室，實用327方呎，兩房間隔，原叫價1.4萬元，其後業主反價200元，最終以1.42萬元租出，實用呎租43.4元，逼近去年10月同類型單位1.45萬元的最高紀錄，租客為家庭客。業主2020年590萬元購入，租金回報約2.9厘。

此外，美聯首席高級營業經理江文達表示，屋苑44座中層A室，實用284方呎，兩房間隔，獲來年升讀中大的內地生，以「零議價」1.4萬元承租，實用呎租約49.2元，以先付一年租金涉16.8萬元。業主2008年金融海嘯時以155萬元購入，租金回報近11厘。

夫婦無睇樓租匯璽開放式戶

另外，有租客無睇樓下租住鐵路站上蓋屋苑。香港置業首席聯席董事謝啟源稱，南昌站匯璽5B座極高層F室，實用269方呎，屬開放式間隔，業主以約1.7萬元放租，議價後減價1000元或約6%，終以1.6萬元租出，實用呎租59.5元，租客為夫婦，無睇樓即承租。業主2017年約721.9萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

本月至今新寶城錄得4宗租務成交，較上月同期相若，其中兩宗均由升讀科大的內地生承租。香港置業分行區域營業董事范文濤表示，新寶城近日連錄兩宗租賃成交，包括1座中層C室，實用377方呎，2房間隔，業主以1.4萬元放租，獲就讀科大的內地生睇樓1次，以零議價承租，實用呎租約37.1元，並以先付一年租金涉16.8萬元。業主2013年6月397萬元購入，租金回報約4.2厘。

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