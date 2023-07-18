麗新周福安6480萬沽麗景園 18年勁賺4612萬

市場消息稱，上述單位為淺水灣麗景園2座低層38室，實用2049方呎，3房1套間隔，早前連車位以6480萬元售出，實呎31,625元，為屋苑近3個多月來首宗二手成交。物業原業主為周福安及相關人士，於2005年以1868萬元連車位購入，帳面獲利4612萬元，賺幅近2.5倍。周福安過去在多家大型公司任職高層，目前為麗新集團旗下多家公司，包括麗展（0488）等出任副主席，今年初更出任證監會非執董。

事實上，受到通關效應所帶動，今年上半年豪宅市場交投活躍。中原地產高級資深營業董事何兆棠表示，上半年山頂南區共錄46宗二手豪宅買賣，較去年下半年28宗大升64.3%，當中分層單位佔36宗，洋房佔10宗；總成交金額共涉資約41.46億元，較去年下半年上升約21.5%。

代理：上半年山頂南區交投增64%

其中首季二手豪宅買賣回暖，共涉資約22.9億元，佔上半年整體成交金額逾55%，次季受美國加息影響，買家入市信心受挫，成交金額輕微下跌，但整體交投氣氛持續好轉。據中原山頂南區分行統計數據，億元巨額交投量連續7季錄得個位數字，何兆棠表示，不少買家對大市仍持觀望態度，傾向選擇先租後買，亦有部分業主趁機減持物業止賺套現，但今年上半年的成交量及金額均較去年下半年佳，而今年次季逾億元二手宗數錄得5宗，較今年首季升1.5倍。

何兆棠表示，在通關及社會復常等利好因素下，下半年有不少優質、罕有特色戶推出，包括會德豐山頂種植道1號及建灝地產赤柱One Stanley，相信會吸引買家追價作自用或收藏，加上部分二手業主心態開始軟化，期望趁機減持物業止賺套現，願意擴大議價空間，吸引不少買家入市，預料區內樓價將有5%至8%窄幅上落。