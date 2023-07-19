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租務旺場 荃灣本月錄140宗租賃

【明報專訊】雖然近日整體二手樓市買賣氛圍淡靜，但正值暑期住宅租務旺季，其中荃灣7月迄今暫累錄約140宗租務成交，部分屋苑更出現「缺盤」情况，有租客於周一天文台「落波」後，即時以月租1.58萬元租住愉景新城一個兩房單位。

美聯聯席區域經理鍾家豪指出，荃灣區住宅租賃交投持續暢旺，本月至今錄約140宗成交，其中愉景新城第10座中層D室，實用面積493方呎兩房設計，單位放盤4日，於周一天文台「落波」後1小時，以月租1.58萬元承出，實呎租金32元；業主2014年以488萬元購入，享租金回報率3.9厘。

萬景峯兩房租2.05萬 呎租39元

美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣同區另一大型屋苑萬景峯，新錄第3座高層G室租務成交，實用面積523方呎兩房戶，以月租2.05萬元租出，實呎租金39元；業主2011年以508萬元購入，享租金回報率4.8厘。

此外，火炭星凱．堤岸7月至今累錄約40宗租務成交，當中第2座中層B室，實用面積481方呎兩房戶，租客有見屋苑近日不乏內地生搶租，決定「不睇樓」、以2.1萬元承租單位，實呎租金約44元；業主2021年以977.8萬元一手購入，享租金回報率約2.6厘。

整體租金回報率創4個月新高

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，今年5月中原城市租金回報率CRI回報率，最新報2.6%，創今年1月（錄2.61%）以來、4個月新高，按月升0.04個百分點，連升兩個月共0.07個百分點，受惠於季節性租賃旺市，而同期樓價因加息而出現調整，推高租金回報率，展望第三季回報率上望2.7%。

5月反映大型屋苑租金的CRI Mass回報率報2.70%，按月升0.02個百分點；CRI（中小型單位）回報率報2.68%，按月升0.03個百分點；CRI（大型單位）回報率報2.22%，按月升0.08個百分點。

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