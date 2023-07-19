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凱滙餘貨連沽7伙 吸金逾億

【明報專訊】受環球經濟不穩陰霾籠罩下，部分發展商近日積極清貨以加快套現，其中信置（0083）及市建局等合作、已入伙約兩年的觀塘凱滙，上周二（11日）更新價單、加入新優惠後，過去一周連沽7伙，套現逾1.06億元。可留意是，新近售出的7伙，部分成交價較對落樓層同類單位的成交價略低，並附連車位。

據成交紀錄冊顯示，發展商上載7月14日至18日的成交資料，顯示期間沽出7伙；相關單位分佈於第1、2、3座，實用面積485至1092方呎，涵蓋兩房至4房戶型，成交價1096.05萬至2400萬元，呎價介乎2萬至2.31萬元，全部附連1個車位。

呎價2萬至2.3萬 附連車位

以第3座51樓J室為例，實用面積500方呎兩房戶，新近以1155.45萬元連1個車位售出、實呎23,109元。翻查資料，該單位對下兩層的49樓J室，實用面積、間隔與上述新成交單位相同，於2021年以1314.89萬元、實呎26,298元成交（不連車位），最新成交做價較之低逾一成。

據項目車位價單，上述51樓J室附連的地庫1層177號車位定價305萬元。

元朗雨後預計9月初交樓

另外，星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後，預料9月初交樓。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，雨後擬9月初交樓，最快8月展開新一輪銷售，亦計劃開放現樓示範單位。

雨後今年3月開售至今累沽164伙、套現9.7億元。

昨日新盤市場錄約10宗成交，其中希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔林海山城，最新透過招標售出8座3樓C室，實用面積1160方呎，3房1套連工作間間隔，成交價1763.2萬元，實呎1.52萬元；項目去年8月開售至今累沽25伙，佔全盤262伙近一成，套現逾7.3億元。

除林海山城外，恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK、港島東THE HOLBORN，各分別售約兩伙，單日套現近2667萬元。

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