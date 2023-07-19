新港中心單位逾1億售出 呎價1.55萬

另一方面，長實（1113）油塘親海駅即將推售前夕，區內工廈物業，繼續吸引發展商家族成員入市，其中金朝陽（0878）或相關人士，新近斥資2100萬元，購入華輝工業大廈一個單位。

資料顯示，上述物業為油塘四山街4號華輝工業大廈一個低層單位，面積約5465方呎，上月底以2100萬元售出，呎價3843元，買家以Ever Fantasy Limited作登記，董事包括金朝陽主席陳慶達及執行董事陳慧苓；原業主早於1995年以255萬元購入，持貨28年，帳面獲利1845萬元或7倍。

金朝陽相關2100萬購油塘工廈

此外，太古地產（1972）早前完成收購鰂魚涌華廈工業大廈，其中地下A2號地廠連1樓A室，總收購價約3.01億元，實用面積13,562方呎，實呎約2.22萬元，原業主早於1995年以1428萬元購入，帳面勁賺約2.87億元，賺幅達20倍。另該大廈2樓A室收購價約1.05億元，實用面積約6929方呎，實呎約1.51萬元，原業主於1994年以515萬元購入，帳面獲利約9985萬或逾19倍。