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弦岸智能家居 提供愜意空間

【明報專訊】市區近期爆發新一輪單幢盤戰，莊士中國（0298）旗下位處鴨脷洲平瀾街的全新住宅盤弦岸，樓花期長約15至16個月；發展商表示，弦岸的設計靈感源自燈塔，而弦岸面向港島南區，恍如一座臨海燈塔，靜看對岸香港仔的景色。弦岸提供105伙，主打開放式及1房戶型，亮點之一是單位擁有完備的智能家居配套，讓住戶擁有舒適、愜意的起居空間。

明報記者 管龍欣 攝影 鍾林枝

弦岸屬單幢式住宅項目，主打開放式和一房戶型，另設連平台或天台特色戶；單位實用面積介乎205至317方呎。弦岸與香港仔避風塘遙遙相對，部分高層單位，預料可觀賞南區靚海景。

主打小型單位 高層享南區海景

與香港仔一海之隔的鴨脷洲，亦屬發展成熟區域，社區民主配置充足；弦岸附近不乏綠化的休憩公園、銀行、便利店、食肆與民生小店等，可解決住戶基本日常生活所需。弦岸雖然不設車位，但由屋苑步行2至4分鐘，即可到達港鐵利東站，前往金鐘只相隔3個站，車程僅約6至8分鐘，加上鴨脷洲設有多條巴士線往返外區，對外交通亦算方便。

是次介紹的兩個示範單位，同樣為18樓A室1房戶型，實用面積317方呎，為項目最大1房單位；一如坊間同類迷你戶，採用開放式廚房設計。

鴨脷洲發展成熟 民生配套足

單位樓層高度約3米，為室內提供不俗空間感，設22方呎露台；玄關右側為洗手間，遠處直望是露台，擺放家俬沒太大難度；室內主色調為淺木紋杏色，予人舒服清雅感覺。至於睡房，間隔方正，可以擺放雙人牀，並連同梳妝檯與收納櫃。

另一個示範單位，就作出了少許間隔改動，放置有風格較為華麗的家俬和家具。廚房方面，配套家電主要是採用法國品牌De Dietrich，包括有電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機與組合蒸焗爐，格調高級。

智能裝置 可自由控制室內燈光氣溫濕度

項目另一亮點，是智能裝置偏佈單位多處，包括大門採用三星智能門鎖、智能視像對講機。單位亦備有溫度、濕度傳感器，住戶可以透過專用手機應用程式，操控室內燈光與氣溫、濕度，為戶主和家人營造出最舒適、柔和的室內生活空間。

另外，可連接Magic Dot 紅外線遙控器，戶主可以自行添加其他支援紅外線功能的家電。除智能家居配套外。單位玄關位置設有掛鉤、全身鏡、多功能儲物櫃，方便住戶擺放鞋、雨傘等隨身物品。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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