羅樂風晶苑工廈 補價近7億轉商廈

每呎補價3262元 低Millennity一成

上述晶苑工業大廈，位於巧明街71號，對面為將於明年啟用的The Millennity，而斜對面則為新地旗下創紀之城1期。資料顯示，物業佔地13,738方呎，最高可建樓面212,495方呎，業主晶苑集團今年5月完成補價，涉逾6.93億元，每方呎樓面補地價約3262元。

資料又顯示，The Millennity於2016年完成補地價，由工業轉為非住宅用途，補地價金額為43.05億元，以最高可建樓面約115萬方呎計，每方呎樓面補地價約3743元，即今次晶苑每方呎樓面補地價，較7年前新地之補地價低約12%。

佳明粉嶺建數據中心 補價2.2億

此外，數據中心近年需求上升，佳明（1271）2020年就以1.68億元購入粉嶺安居街3號地皮以發展數據中心，項目早前亦已完成補地價，該地盤面積約17,888方呎，最高可建樓面為89,438方呎，以補地價金額2.194億元計算，每方呎樓面補地價約2453元。值得一提，佳明2020年同時以1.88億元購入粉嶺安福街7號地皮，同樣用作數據中心。

東方棕泉白加士街舖1.4億易手

另外，市場消息指，由東方棕泉持有的佐敦白加士街金威廣場自用舖，包括地下1號舖及1、2樓全層，以及3樓E室連平台，總面積合共約16,164方呎，新近以約1.4億元易手，呎價約8661元。東方棕泉早於2004年購入上述一籃子物業，合共作價3850萬元，持貨19年後售出，帳面獲利超過1億元或2.6倍。