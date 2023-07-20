澐瀚洋房租12萬 呎租5個月升兩成

海天晉4房6.2萬租出 呎租46元

上述最新租出單位實用呎租近42元，較屋苑今年初同類呎租高約兩成。翻查資料，澐瀚對上一宗洋房租賃成交於今年2月錄得，屬一幢實用3057方呎的單號洋房，月租10.8萬元，實用呎租約35元，即約5個月內呎租升約兩成。

將軍澳海天晉亦新錄大單位租賃個案，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，海天晉1座低層A室，實用1355方呎，4房雙套連工人套房間隔，以月租6.2萬元租出，實用呎租約46元。業主2016年7月2092.59萬元一手購入，租金回報3.6厘。此外，中原地產分區營業經理柳志明表示，西環寶翠園中層F室，實用面積1217方呎，3房間隔、望山景，以月租6萬元租出，實用呎租49.3元。業主2005年927萬元買入，租金回報約7.8厘。

啟德連續7個月每月破百宗租賃

新盤供應重鎮啟德區本月至今暫錄約104宗租賃成交，與上月同期約103宗的水平相若，並為區內連續7個月每月破百宗租賃水平。中原地產分行經理施蒂文表示，去年下半年陸續入伙的THE HENLEY，本月暫錄7宗成交，平均呎租達59元。施稱，THE HENLEY III新錄3B座中低層E室租賃成交，屬實用238方呎的開放式戶，以1.4萬元租出，實用呎租約59元。業主2021年11月約625萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

內地專才租樓潮持續，中原地產分行經理李嘉龍表示，大埔中心6座高層A室，實用面積451方呎，3房間隔，以1.45萬元獲兩位於科學園工作的內地人士承租，實用呎租約32元。業主1988年60萬元購入單位，租金回報高達29厘。