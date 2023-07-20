moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

被指現融資缺口 萬達債價3日跌1/3

【明報專訊】內地本周一公布遜於預期的內房及經濟數據，加上當日彭博報道，債權人獲萬達通知，萬達發行的4億美元、票面息率6.875厘、下周日（7月23日）到期的美元債，出現最少2億美元的融資缺口（funding gap），即可能無法如期支付所有本金及利息，該債券價格當日急跌21.34%後，周二及昨日亦繼續下跌，截至昨晚8時半報63.189美元（見圖），與該負面消息曝光前一個交易日、即上周五收報94.804美元比較，3個交易日內債價已大跌33.3%。

影響所及，本港周一颱風休市後，港股藍籌內房如中海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖（0960）及碧桂園（2007）本周二股價均曾急跌。

倘最終違約 恐進一步打擊內房高息債市

根據萬達網站資料，集團創立於1988年，現已發展成為以現代服務業為主的大型企業集團，旗下包括商管集團、文化集團、投資集團，其中商業中心、影視、體育、兒童產業等處於世界行業領先地位。另外，在2013年發布的《福布斯》中國富豪榜，萬達主席王健林以淨資產860億元人民幣首次成為中國內地首富。

有專門投資亞洲債券的基金經理分析，萬達早前擬出售影院業務部分權益，估計套現可觀金額，故市場對於它被指將未能兌付債券本金及利息頗感意外，該債券在上周五仍收報94.804美元，與票面值100美元相差不遠，反映市場當時仍有信心。他續稱，經歷過去兩年大量內房高息債違約後，不少投資者仍相信萬達的實力及名氣，它發行的債券是近月內房高息債中少數交易比較活躍的，故他期望萬達上述債券最終不會違約收場，以免進一步打擊投資者對內房高息債的信心，結果在3日後、下周日的債券到期日便會揭曉。

[名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款