被指現融資缺口 萬達債價3日跌1/3

影響所及，本港周一颱風休市後，港股藍籌內房如中海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖（0960）及碧桂園（2007）本周二股價均曾急跌。

倘最終違約 恐進一步打擊內房高息債市

根據萬達網站資料，集團創立於1988年，現已發展成為以現代服務業為主的大型企業集團，旗下包括商管集團、文化集團、投資集團，其中商業中心、影視、體育、兒童產業等處於世界行業領先地位。另外，在2013年發布的《福布斯》中國富豪榜，萬達主席王健林以淨資產860億元人民幣首次成為中國內地首富。

有專門投資亞洲債券的基金經理分析，萬達早前擬出售影院業務部分權益，估計套現可觀金額，故市場對於它被指將未能兌付債券本金及利息頗感意外，該債券在上周五仍收報94.804美元，與票面值100美元相差不遠，反映市場當時仍有信心。他續稱，經歷過去兩年大量內房高息債違約後，不少投資者仍相信萬達的實力及名氣，它發行的債券是近月內房高息債中少數交易比較活躍的，故他期望萬達上述債券最終不會違約收場，以免進一步打擊投資者對內房高息債的信心，結果在3日後、下周日的債券到期日便會揭曉。

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