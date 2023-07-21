必嘉坊3期GREENWICH 貼市價出擊 提供278伙主打1房 下周上樓書

明報記者 管龍欣

必嘉坊第3期命名為BAKER CIRCLE‧GREENWICH，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，今期提供278伙，涵蓋開放式至3房單位（包括特色戶），主打1房、1房連儲物室間隔，最快下周上載樓書及開放示範單位，8月初展開銷售，將以「貼市價」登場。

林達民：料吸引上車客及小家庭

林續稱，與集團同系早前開售的啟德HENLEY PARK相比，上述即將登場的紅磡新住宅項目的客源不同，今期主攻細單位吸引上車客及小家庭；此外，目前樓市稍處於低位，相信是真正用家買樓的好時機，料息口等負面因素即將見底。

至於項目命名靈感，源自英國倫敦附近歷史名鎮格林威治；項目關鍵日期為2025年3月，樓花期長約20個月。

樓花期長約20個月

至於必嘉坊系列第1期，去年6月推出至今累沽141伙、平均實呎2.46萬元；2期去年11月推出至今則累沽195伙、平均實呎2.05萬元，即兩期共累售約336伙。可留意是，項目第2期早前曾調整價錢推售個別餘貨。

恒地必嘉坊大型住宅項目，橫跨紅磡區內多條主要街道，包括機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街及紅磡南路一帶，各期共提供約2800個住宅單位。林達民表示，集團的目標，是要構建一個全新時尚型格生活圈。

除必嘉坊3期外、恒地與市建局合作的長沙灣映築，新錄逾1年來首宗一手成交；據成交紀錄冊顯示，售出26樓G室、屬實用面積332方呎1房間隔，以802.65萬元成交、實呎2.41萬元。

映岸擬以接近現樓形式發售

另外，香港小輪（0050）與市建局合作、恒基代理銷售的深水埗通洲街280號映岸，自去年上載樓書後，但未有具體銷售行動；林達民表示，映岸為合作項目，預料項目會以接近現樓或現樓姿態推售，稍後公布銷售細節。

翻查資料，映岸提供262伙，實用面積介乎261至573方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房共6種戶型；項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期只約7個月。