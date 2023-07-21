moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

必嘉坊3期GREENWICH 貼市價出擊 提供278伙主打1房 下周上樓書

【明報專訊】雖然近日新盤市况較靜，但發展商仍摩拳擦掌部署新盤銷售，並將以具市場競爭力的價錢搶灘。歷經20年規劃及發展、恒地（0012）旗下紅磡黃埔街大型重建項目必嘉坊系列，第3期正式命名為BAKER CIRCLE‧GREENWICH，預計最快下周上載樓書及開放示範單位、8月初展開銷售，發展商更預告以「貼市價」出擊。

明報記者 管龍欣

必嘉坊第3期命名為BAKER CIRCLE‧GREENWICH，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，今期提供278伙，涵蓋開放式至3房單位（包括特色戶），主打1房、1房連儲物室間隔，最快下周上載樓書及開放示範單位，8月初展開銷售，將以「貼市價」登場。

林達民：料吸引上車客及小家庭

林續稱，與集團同系早前開售的啟德HENLEY PARK相比，上述即將登場的紅磡新住宅項目的客源不同，今期主攻細單位吸引上車客及小家庭；此外，目前樓市稍處於低位，相信是真正用家買樓的好時機，料息口等負面因素即將見底。

至於項目命名靈感，源自英國倫敦附近歷史名鎮格林威治；項目關鍵日期為2025年3月，樓花期長約20個月。

樓花期長約20個月

至於必嘉坊系列第1期，去年6月推出至今累沽141伙、平均實呎2.46萬元；2期去年11月推出至今則累沽195伙、平均實呎2.05萬元，即兩期共累售約336伙。可留意是，項目第2期早前曾調整價錢推售個別餘貨。

恒地必嘉坊大型住宅項目，橫跨紅磡區內多條主要街道，包括機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街及紅磡南路一帶，各期共提供約2800個住宅單位。林達民表示，集團的目標，是要構建一個全新時尚型格生活圈。

除必嘉坊3期外、恒地與市建局合作的長沙灣映築，新錄逾1年來首宗一手成交；據成交紀錄冊顯示，售出26樓G室、屬實用面積332方呎1房間隔，以802.65萬元成交、實呎2.41萬元。

映岸擬以接近現樓形式發售

另外，香港小輪（0050）與市建局合作、恒基代理銷售的深水埗通洲街280號映岸，自去年上載樓書後，但未有具體銷售行動；林達民表示，映岸為合作項目，預料項目會以接近現樓或現樓姿態推售，稍後公布銷售細節。

翻查資料，映岸提供262伙，實用面積介乎261至573方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房共6種戶型；項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期只約7個月。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款