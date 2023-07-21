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「舖王」家族放售砵蘭街酒店 叫價7.3億

【明報專訊】市場近日不乏全幢酒店成交，已故「舖王」鄧成波家族成員，最新委託高力國際出售持有的油麻地砵蘭街60號旭逸酒店‧旺角，意向價7.3億元，較2018年購入價約11億元，低3.7億元或34%。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰指出，物業樓高30層，總面積逾4.85萬方呎，提供199間酒店客房，以意向價約7.3億元計、每間酒店房價值約367萬元，物業邀約截止日期為今年8月25日。翻查資料，上述酒店由鄧成波家族成員持有，鄧成波2018年以11億元向英皇國際（0163）購入，若以上述意向價出售，帳面料蝕約3.7億元或34%。

較5年前購入價低34%

另外，利嘉閣（工商舖）地產聯席市務董事朱明杰稱，上環德輔道中277號地下、一樓及二樓物業現放售，業主叫價約1.1億元，總面積約3000方呎，即意向呎價約36,667元；物業現由多名租客承租，地舖為找換店，每月租金收入約23.85萬元。資料顯示，物業2018年底以8000萬元購入，現放售價較4年多前購入價，高出約3000萬元或逾37%。

另資料顯示，相關業主今年4月曾以近1.8億元，售出鄰近的德輔道中287至291號長達大廈地下A2 至A7號舖，建築面積約2000方呎，呎價約9萬元；業主2017年以1.87億元購入該廈地下A1至A7號舖，2020年先以3128萬元沽出A1號舖，如今再沽其他舖位，合共套現約2.1億元，預計帳面獲利約2300萬元。

上環3000呎商用物業叫價1.1億

此外，戴德梁行發表2023年上半年大灣區住宅及商業物業投資市場回顧及展望報告，戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻稱，大灣區整體住宅市場今年通關後先升後回，整體一手銷售數字較去年有改善，惟環球息率高企，商業物業大手投資市場（億元人民幣以上）轉靜，總投資額明顯較去年回落；展望下半年，期望各城市政府陸續放鬆樓市調控措施，令大灣區住宅市場穩定發展。

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