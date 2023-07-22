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第一城本月錄60宗租賃

【明報專訊】暑假住宅租務旺季下，新界東指標屋苑沙田第一城7月至今暫錄約60宗租賃成交；中原分區營業經理吳嘉權表示，屋苑第43座低層D室，實用面積304方呎兩房戶，業主開價約1.3萬元，僅減價200元或1.5%，以1.28萬元租出，實呎租金42元，租客為兩名內地男生；業主早於1996年以147萬元購入，現享逾10厘租金回報率。

利嘉閣助理分區董事李佩珍表示，荃灣麗城花園第1期2座中層A室，實用面積644方呎3房間隔，業主原叫租1.8萬元，減價1000元或近6%，以1.7萬元租出，實呎租金26元，租客為公務員；業主2001年以約174.3萬元買入，享租金回報率12厘。

藍灣半島兩房呎租40元

市區方面，港島東的小西灣藍灣半島，7月至今錄得約12宗租賃成交，與上月同期13宗相若；世紀21 Q動力執行董事招潔冰指出，屋苑第1座中層E室，實用面積451方呎兩房戶，以月租1.8萬元租出，實呎租金近40元；業主2004年以252萬元購入，租金回報率8.6厘。

利嘉閣高級分區經理梁啟豪指，北角形品高層C室，實用面積300方呎開放式戶，業主叫價1.5萬元，減價1000元或約7%，以1.4萬元租出，實呎租金約47元，租客為年輕才俊；業主2009年以約412.5萬元購入，租金回報率4.1厘。

[香港地產]

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