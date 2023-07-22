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海盈山發展商 提供最高九成按揭

【明報專訊】金管局早前公布調高住宅物業按揭成數之際，上周六（15日）開展首輪銷售，由嘉里（0683）、信置（0083）等合作的黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，昨更新價單，發展商提供的一按按揭成數，由劃一最高70%，提升至最高90%。

據海盈山更新價單所見，發展商原先提供的備用一按貸款，最高按揭成數劃一為樓價70%，而該按揭計劃已更新，樓價1500萬元以下調高至樓價90%；樓價1500萬至1750萬元單位，一按貸款額最高為1050萬元加成交額的20%；樓價1750萬至3000萬元單位，按揭成數最高為80%。

此外，樓價3000萬至3600萬元的一按貸款額最高為1800萬元加成交額的20%；樓價在3600萬以上單位按揭成數維持最高70%。

有關按揭計劃的還款年期、利率維持不變，貸款年期最長25年，年利率以P減2.5厘計算（現P為6厘）。值得一提是，海盈山於上周六首輪銷售，首推108伙首天售出47伙，而迄今則累售48個單位。

恒地年底前擬推九龍3新盤

另一方面，踏入第三季，龍頭發展商恒地（0012）預告，旗下將有3個九龍新盤於今年底前推售，共涉約1868個單位；恒地代理營業（一）部總經理林達民表示，旗下紅磡必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，計劃下周上載樓書及開放示範單位，並視乎下周颱風動向，決定具體開價時間表。項目涉278伙，超過一半戶型屬一房單位，實用面積約260至270方呎，另設2至3房戶型及小量特式戶，定價參考項目第1、2期的價錢。

林續指，集團有機會今年第四季，計劃推出另外兩個九龍全新住宅項目，為位處西洋菜北街、巴域街的新樓盤，並主打中小型單位，料以一及兩房戶為主。據悉，西洋菜北街項目涉約490伙，巴域街項目則設約1100伙。

[香港地產]

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