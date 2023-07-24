圍方效應 星凱‧堤岸呎租升近兩成 柏傲莊名城缺放租盤 租客轉戰火炭

明報記者 容婌維

踏入7月底正值住宅租務旺季，利嘉閣首席聯席董事黃偉基表示，火炭星凱．堤岸目前約有60個放租盤，由於發展商正交樓，預計屋苑放租盤稍後將增至約200個，現時入場放租盤屬實用228方呎開放式戶，業主叫租約1.5萬元，即意向呎租約66元。

開放式叫租1.5萬起 意向呎租66元

黃續稱，星凱．堤岸第2座高層A室，實用面積325方呎1房間隔，新近以1.63萬元獲內地生承租，實呎租金約50元；業主2021年底以786萬元一手購入單位，現享租金回報率約2.5厘。

可留意是，受惠柏傲莊、名城缺盤的住宅屋苑，亦包括大圍單幢半新盤珀玥；美聯助理區域經理吳仲軒指，珀玥高層C室，實用面積201方呎開放式戶，以1.43萬元獲內地生承租，實呎租金高達71元，呎租比九龍站豪宅有過之而無不及。

內地生租珀玥迷你戶 呎租71元

翻查資料，珀玥對上一宗同呎數開放式戶租務成交，於今年4月份錄得，單位實呎租金約60元，即新成交呎租，較對上同類單位成交呎租高出11元或18%；上述單位業主於2018年8月以509.83萬元一手購入，享租金回報率3.4厘。

至於早於去年底交樓的柏傲莊I ，據中原分行經理黃文旭表示，屋苑的租務市况早前相當旺場，今年5月曾錄約115宗租務成交，並消耗大量租盤，6月、7月租務成交明顯減少，分別錄約51宗及約10宗。他續指，柏傲莊目前放租盤少於10個，當中可睇樓單位，更只得約兩個；目前1房單位入場叫租約1.95萬元。

名城實呎租金按年升15%

區內另一大型私宅名城，美聯首席助理聯席董事吳焯誠指，屋苑目前有約60個放租盤，屬3房、4房單位，惟當中只有約兩個交吉放租盤可供睇樓，其他均屬仍有租客居住的預租盤，單位月租入場叫價約2.5萬元。

名城7月至今暫錄約30宗租務成交，當中約七成租客為內地生；值得留意，受惠本港及內地重新通關後的內地生租務需求，加上圍方商場開幕，提升大圍區生活配套，名城近期平均實呎租金升至38元，較去年暑期旺季平均實呎租金約33元，按年增約15%。