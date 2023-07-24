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大圍上半年24宗商舖租賃 按年增六成

【明報專訊】港鐵（0066）旗下新界東旗艦商場、位處大圍港鐵站上蓋的圍方，上周六（ 22日）正式試業後，成為不少市民及遊客的新興打卡、購物勝地，而受商場開幕效應帶動，大圍區商舖租務表現亦標青，該區今年上半年錄約24宗舖位租務成交，按年上升六成，個別食肆舖更加租逾七成續租。業界分析指，大圍區內商舖市道受「圍方效應」刺激，相信會價、量齊升。

個別食肆舖位加租七成

中原（工商舖）商舖部分區營業董事彭國強表示，受圍方開幕效應帶動，今年上半年大圍區舖位租賃成交，錄得約24宗，對比2022年上半年同期錄約15宗，按年升幅為9宗或60%，當中涉及租用面積亦上升6%，反映不少企業、品牌看好圍方開業後，將帶動區內零售市道轉旺，率先進駐大圍舖位，以搶佔市場佔有率。

至於大圍商舖租務交投最活躍地段，彭國強稱主要分佈在鄰近港鐵站的大圍道、村南道，及以「積」字為首的數條街道，當中大圍道為區內著名食街，聚結不少餐飲品牌，其中大圍道1至35號金山樓地下4號舖，面積約2300方呎，新近由餐廳以月租29萬元續租，較2020年底簽訂之租約舊租金17萬元，上升12萬元或約70%，即新呎租約為126元。

富嘉花園小型地舖月租7.5萬

另一宗租務成交，為村南道15至35號富嘉花園地下2A號舖，面積約200方呎，租客為零售行業，最新月租為7.5萬元，較兩年前舊租金有所提升，升幅約7%。

彭指出，圍方商場總面積約65萬方呎，預計可容納近150個商戶，短期內勢必掀起一股「圍方效應」，吸引更多市民、遊客到場參觀及消費，令大圍消費人流遞增，加上港鐵大圍站一帶的舖位較集中，且目前空置舖位較少，料將帶動區內舖位租金表現，並隨之帶動買賣價、量齊升。

今年初本港與內地通關後，各區舖位租賃市場成交表現向好；中原（工商舖）資料顯示，上半年商舖租賃總成交量約為2331宗，較2022上半年約2006宗，按年多約325宗或16%；同期涉成交金額約為2.7億元，較去年同期遞增約26%。

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