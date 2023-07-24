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凱旋門特色戶業主料損手7%離場

【明報專訊】二手交投持續疲弱，過往被認為抗跌力較強的九龍站分層豪宅，新錄額印稅SSD鬆綁貨蝕讓；市場消息指，凱旋門是次新錄的蝕讓成交，為觀星閣連平台特色戶，實用面積533方呎，兩房間隔連769方呎平台，以2000萬元易手，實呎37,523元；原業主2020年5月以2030萬元購入，帳面蝕30萬元或1.5%，若連使費計，有機會實蝕逾148萬元或逾7%離場。

兩房連平台2000萬沽 呎價3.75萬

大型屋苑方面，中原資深分區營業經理鄧凱欣指，將軍澳廣場第5座高層D室，實用面積432方呎兩房間隔，原業主開價約780萬元，議價後減50萬元或6%，以730萬元易手，實呎16,898元；原業主2020年以738萬元購入，持貨3年、額印稅期滿後轉售，帳面蝕8萬元，如連使費，料實蝕逾50萬元或約7%。

至於過去兩日十大屋苑交投表現，綜合中原、美聯兩大代理行統計，同錄約7宗成交，按周增加2宗至3宗不等，惟個別屋苑仍錄實蝕成交。

中原區域營業經理陳繼成指，東涌映灣園新錄第12座中層H室易手，實用面積927方呎3房間隔，成交價955萬元，實呎10,302元；原業主2020年以930萬元購入，持貨3年，帳面雖然賺25萬元或近3%，惟若計及各項使費，原業主有機會實蝕逾28.7萬元或3%。

全‧城滙高層兩房呎租41元

至於租務方面，荃灣本月至今暫錄約150宗租務成交，其中全‧城滙錄約7宗租務成交，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，全‧城滙第8座高層C室，實用面積527方呎兩房戶型，以2.15萬元租出，實呎租金近41元；業主2017年一手購入價848.3萬元，享租金回報率逾3厘。

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