永義：工商住物業三線同步出擊

官可欣：全年樓價波幅5%內徘徊

官可欣認為，美國加息勢頭稍後將趨向緩和，加上香港仍具獨特優勢，可吸引各地專才來港工作和居住，集團對樓市中、長線發展依然持樂觀態度；此外，金管局早前公布放寬1500萬元以下住宅物業的按揭成數，亦有助帶動換樓鏈，對本地樓市亦具正面作用。

窩打老道新盤具環保意念

永義在本港發展的住宅，市場定位向來屬精品式住宅，而集團計劃今年第四季，以接近現樓形式推出的九龍窩打老道93號全新住宅，最大賣點是物業引入「Sky Garden」空中花園綠化設計，具備相當環保意念，中高層單位估計可享開揚的加多利山翠綠景致。官指出，上述項目屬舊契，提供約56個單位，戶型涵蓋開放式至3房設計，實用面積約400餘至2000餘方呎，目標客源除本地分支家庭外，預料可吸引內地及外國專才買家。

永義近年亦在港島西區「插旗」，發展商住項目，旗下位處堅尼地城吉席街的全新商住發展項目，同樣主打中小型單位，實用面積主要屬300餘至400餘方呎，涉逾100伙，預計2025年下半年落成。有見港島區住宅新供應不多，官可欣表示，上述吉席街項目，最快明年中推出市場，惟未敲定是發售，還是作長線收租用途。至於同系已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，2020年中推出至今累售40伙，佔項目單位總數60伙接近七成，套現約6.8億元，平均實呎3.2萬元，目前待售的20伙餘貨，主要屬實用面積600方呎以上的3房或以上大戶，及特色單位。

明報記者 林可為

（發展商訪問）