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長沙灣ONE TWO ONE意向呎價8000元起

【明報專訊】長沙灣過往是九龍工業重鎮之一，亦是永義國際（1218）總部所在，近年逐漸轉型為新興商貿區；永義主席兼首席行政總裁官可欣稱，除住宅外，集團亦相當重視工、商物業的發展，旗下長沙灣瓊林街121號新式工廈重建項目、樓高28層的ONE TWO ONE，項目總銷售面積約9.1萬方呎、涉及47個工廈單位，現正部署推出發售，意向呎價約由8000元起。

預計今年底落成的ONE TWO ONE，其提供的單位，建築面積介乎約1500至2800餘方呎。市場估計，以一個建築面積約1500方呎單位而言，初步估計價錢約為1275萬元。

銅鑼灣銀座式商廈租出25%單位

官可欣認為，長沙灣近年已經轉型為西九龍新興商貿區，交通配套成熟，往返西九高鐵總站、中環核心金融區，甚至機場等均方便，ONE TWO ONE的目標客源除初創、中小型企業外，對創意工業亦具吸引力。

商業項目方面，永義旗下銅鑼灣勿地臣街15號銀座式商業項目，涉總樓面約4.2萬方呎，同樣預計於今年底落成，提供20個單位（一層一伙），早前已開展招租，目前已經租出約25%單位，入場呎租約55元。 由於銅鑼灣屬本港傳統消費旺區，官可欣指勿地臣街項目會保留作長線收租，租戶以餐飲及美容業為主。

（發展商訪問）

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