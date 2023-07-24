海盈山賞港島南區山海靚景

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

海盈山分2期發展，率先推出的第4A期提供432伙，預計關鍵日期2025年5月，樓花期約22個月；項目早前首輪銷售至今，累積售出約50伙。海盈山位處整個港島南岸地盤的東南面，靠近南朗山，料多數單位享翠綠山景，個別向東南高層戶，估計有機會遠眺深水灣。

部分高層單位料望深水灣

海盈山第4A期提供的標準戶，涵蓋1房至3房合共7款戶型，實用面積389至915方呎，另設特色戶，單位實用面積介乎351至1847方呎，戶型由1房至4房。

今期項目主打兩房戶，是次提供的示範單位，以第2A座28樓F室為藍本，實用面積582方呎、兩房連獨立梗廚間隔；整體間隔方正，廳區呈長形，可明確劃分客、飯兩廳，睡房以走廊連接。在連裝修示範單位，設計師將廳區與近廳的細房的牆身，改為半透明玻璃以增加空間感，而上述細房則作為書房。

主人房放置雙人牀，可「三邊上落」，惟需留意，主人房、細房之間牆身經改動，令牀尾通道更寬敞。換言之，在交樓標準單位，主人房若要以同樣方式做到「三邊上落牀」，料要多花心思。浴室設於書房對面，預設浴缸，有通風窗。

戶型涵蓋1房至3房設計

至於連裝修3房連套房示範單位，以第2B座28樓A室為藍本，實用面積915方呎，屬今期面積最大標準戶，設計師在廳區放置橢圓形六人飯桌、梳化、電視櫃後，仍有充足活動空間。單位廳、房同向，設計師將其中一間睡房，打造成健身房兼書房，成為休閒空間。廚房面積逾86方呎，呈長形格局，可同時容納數人工作。

1房示範單位方面，以第2B座18樓G室為藍本，實用面積389方呎，屬交樓標準示範單位；廳區預設入牆式儲物櫃，收納空間充足。

港島南岸商場料年底開幕

值得留意，海盈山位處港鐵站上蓋，對外交通方便，乘港鐵前往金鐘、中環等傳統商業區，車程僅需約8至15分鐘；項目亦設138個住客車位。另外，港島南岸基座商場THE SOUTHSIDE，預計今年底起分階段開幕，設有多元化的食肆、超市等，生活配套方便。

■有片睇

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