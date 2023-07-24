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置富交投悶局 呎價守1.3萬關

【明報專訊】二手物業市場成交市况持續陷悶局，薄扶林老牌屋苑置富花園，7月份截至20日，暫時錄得約2宗成交，料本月成交量將為近一年來最少單月，而平均成交呎價則仍維持1.3萬元以上。

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理葉偉明稱，置富花園第3座中層F室，實用面積588方呎，3房間隔，原業主以860萬元放售，減價逾76萬元或9%後，以逾783萬元成交，實呎1.33萬元；原業主於2016年以716萬元購入，帳面仍賺逾67萬元或約9.5%。

葉續稱，屋苑業主普遍對後市發展較樂觀，議價幅度未見擴大，而買家入市態度偏審慎，料短期內交投將持續拉鋸。

置富3房減價9% 逾783萬易手

其他地區二手市場，繼續以低價成交主導。代理消息稱，馬鞍山耀安邨耀榮樓高層14室，實用面積385方呎，現為兩房間隔，原業主於綠表未補價市場以185萬元放售，早前減30萬元或16%，以綠表價155萬元（未補地價）易手，實呎4026元，料為屋邨近兩年成交價新低，呎價料亦為馬鞍山約3年新低。

上述原業主於1999年以18.31萬元向購入上址，現帳面升136.69萬元或7.5倍。

耀安邨未補價戶155萬易手

利嘉閣分區經理陳龍勳表示，屯門半新盤上源第5A座中層A室，屬實用面積439方呎兩房間隔，新近以480萬元易手，實呎10934元，料屬屋苑兩房單位二手成交價新低；原業主2018年以505.3萬元一手購入單位，帳面已經虧損約25.3萬元或5%，連當年發展商回贈及使費計，料業主有機會實際蝕約40萬元或約8%。

宇晴軒兩房業主損手近一成

至於九龍區大型屋苑二手成交，中原高級區域營業經理許永生表示，荔枝角西九四小龍之一的宇晴軒，第5座低層F室，實用面積447方呎兩房間隔，望內園泳池景及九龍市區景，原業主最初開價838萬元，新近減價至818萬元沽出，呎價18,300元，即減價20萬元或2.4%。

上述單位原業主，於2019年以850萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位，帳面需蝕32萬元或近4%，連各項使費料原業主有機會實蝕約80萬元或逾9%離場。

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