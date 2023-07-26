必嘉坊3期首推料不少於55伙 親海駅快開示範單位 獲逾千洽詢包括優才

明報記者 林尚民、管龍欣、容婌維

新一輪新盤戰主角之一的BAKER CIRCLE‧GREENWICH，昨日已經上載樓書，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，今期設278伙，標準戶主要屬開放式至3房，當中開放式戶60伙或約21%、 實用212至222方呎；1房戶154伙或約55%，實用256至315方呎；2房戶41伙或約15%，實用345至492方呎；3房戶3伙或約1%，實用485至492方呎；特色戶設20伙，實用面積191至749方呎。

恒基林達民：擬本周內開價

林續稱，今期特色大戶僅設1伙，屬實用面積749方呎，4房1套設計，附連704方呎天台和51方呎平台；最快本周開價，首推單位涉至少55伙，料主打1房單位，最快本周末接受認購登記。項目關鍵日期為2025年3月，樓花期長約20個月。

至於樓花期長約27個月的親海駅系列，長實營業部首席經理郭子威表示，項目本周將開放示範單位，但恐天氣因素或作改動，預料需等候一段時間才公布開價，而1期樓書將在本周上載，項目兩期擬下月接連開售。

郭子威稱，項目接獲逾1000個洽購查詢，包括內地、境外和本港高才和專才等人士，主要是詢問1房、2房戶型的資訊。他續稱，項目全盤886伙，涵蓋開放式至3房單位，均採用德國品牌Gaggenau的配套家電，總價值逾2億元，包括Gaggenau仍未推出的智能家電產品，住戶可運用智能電話與iPad 操控該系列的家電。

此外，長實發展的安達臣「首置上車盤」早前獲批動工紙，屋宇署資料顯示，項目設2926伙，當中包括9幢洋房。翻查過往資料，發展商需撥出至少1000伙作首置上車盤，而項目單位實用面積，主要屬250餘至500餘方呎，當中20%為開放式單位、25%為1房單位，餘下的55%則須為2房單位。

ONE SOHO獲批滿意紙 部署現樓賣

另信置（0083）、莊士機構（0367）等合作的旺角ONE SOHO，已獲發滿意紙。信置執行董事田兆源表示，項目2021年開售至今累沽約191伙、套現約13億元，預計8月中下旬完成交樓程序，之後開展現樓銷售；另集團下半年計劃推出將軍澳日出康城凱柏峰III。

至於鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰上載銷售安排，推出96伙下周二起招標，實用面積203至602至方呎，涵蓋開放戶至3房戶。