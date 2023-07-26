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原陳紅天等持有 歌賦山道洋房上載樓書

【明報專訊】內地財團接連爆出財困消息，深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士在本港持有的3項物業，其中早於2016年以21億元購入的山頂歌賦山道15號，早前已經由接管人推出招標，有關方面最新按一手銷售新例，把物業樓書上載至一手資訊網及物業網站。

面積逾1.8萬呎 9月19日截標

就樓書資料顯示，上述物業屬一幢大屋，實用面積18,078方呎、採6房6套連閱讀室間隔，另連9948方呎花園、2081方呎天台、1200方呎前庭、1631方呎庭院，即戶外總面積合共14,860方呎，車庫面積亦達2788方呎；據第一太平戴維斯早前指出，項目截標日期為9月19日，惟有關方面暫未公布正式銷售安排及招標文件。

資料顯示，2015至2016年在本港連番「掃貨」的深圳富豪、祥祺集團董事長陳紅天，當時一年內斥資70億元購入3個貴重物業，今次上載樓書的歌賦山道15號，是於2016年6月以公司名義，斥約21億元向莊士機構（0367）購入的山頂歌賦山道15號屋地，佔地18,469方呎，以物業樓面9212方呎計，呎價約22.8萬元，曾創亞洲洋房呎價新高。

曾1年內斥70億掃港物業

至於該盤物業最貴重一個，則是2016年以45億元向會德豐購入的紅磡One HabourGate東座（買入後命名為祥祺中心），早前亦已被接管人推出招標，並於下月28日截標，物業去年估值約為70億元。

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