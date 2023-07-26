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內地專才租皓畋3房 呎租65元屋苑今年新高

【明報專訊】踏入暑假租務旺季，內地來港租客可說是「全方位」進駐市場，美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半新盤皓畋，新錄第3座特色戶租賃個案，實用面積818方呎，3房1套間隔，連125方呎平台，並設裝修，吸引透過「高才通」計劃來港的內地家庭客，以5.3萬元承租，實呎租金約65元，呎租料為屋苑今年內新高，呎價較普遍的45至55元水平高約三成。

據悉，上述單位單位業主，於2018年9月斥資2323.07萬元購入，享約2.7厘租金回報率。

屬連平台特色戶 月租5.3萬

另一方面，近期入伙的西南九龍長沙灣維港滙系列，新錄1房戶呎租創新高成交。美聯首席區域營業董事張曉盈稱，屋苑本月隨着已收樓的業主增加，7月至今已累積錄約37宗租賃成交；最新為1期第3B座高層B室，實用面積308方呎1房戶、採開放式廚房設計，以1.95萬元獲具內地背景租客承租，實呎租金高見63元，料屬同類1房呎租新高紀錄。

據了解，同類第3B座高層B室，面積、景觀均相若，早前曾以1.8萬元租出，反映同類單位租金，約1個月上升1500元或8%；是次新租出單位業主，於2021年以約901萬元購入上址，享約2.6厘租金回報率。

維港滙1房呎租63元 創同類新高

另一新界大型新入伙盤、火炭星凱．堤岸，租賃市况亦甚暢旺，中原分區營業經理吳嘉權表示，屋苑7月份至今暫錄約80宗租賃成交，包括第1座中層F室，實用面積331方呎，1房間隔，以1.68萬元租出，實呎租金約51元；業主2021年以845萬元購入，享約2.4厘租金回報率。

3內地女生預繳18萬租粉嶺名都3房

至於樓齡約30年的粉嶺名都，亦不乏內地來港就讀學生的身影。中原分行經理劉德興稱，粉嶺名都第5座中層D室，實用面積454方呎兩房間隔，業主原叫租1.6萬元，議價後以1.5萬元租出，實用呎租33元，即減價1000元或6%，租客為3名內地女學生，以先付一年租金方式、預繳18萬元；業主2014年以398萬元購入上址，享租金回報率約4.5厘。

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