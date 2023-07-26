維港頌4房5500萬沽 業主料損手7%

他續稱，原業主2019年以6075萬元一手購入，帳面已蝕約575萬元，若連發展商提供的回贈及雜費計，料原業主仍實蝕約400萬元或約7%。

另代理消息稱，北角海峯園第2座崇峯閣低層G室，實用面積755方呎兩房單位，早前由銀主接管，新近以1100萬元沽出，實呎約1.45萬元，較市價低約10%；單位原業主2019年以1700萬元購入，是次成交價比4年前，跌價600萬元或35%。

海峯園銀主盤1100萬沽 4年跌價35%

大型屋苑方面，美聯高級營業經理彭曉君表示，大埔半新盤天鑽第1座連天台特色戶，實用面積524方呎兩房戶，原業主累減90萬元或約一成，以798萬元成交，實呎15,229元，料為屋苑首宗連天台特色戶二手成交；原業主2020年5月以888.3萬元購入，帳面蝕逾90萬元，連使費料實蝕約130萬元或15%。

新葵芳花園兩房低估價16%易手

中原高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌老牌屋苑新葵芳花園，新錄A座高層6室成交，實用面積408方呎兩房戶，原業主叫價573萬元放售，再在回內地工作前，減價至566.8萬元獲新買家承接，實呎13,892元，較銀行估價低約16%；原業主2014年479萬元購入，帳面仍賺逾87萬元或18%。