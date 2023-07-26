moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

維港頌4房5500萬沽 業主料損手7%

【明報專訊】二手買賣成交走勢，與近日暢旺的租賃市况背道而馳，多個屋苑錄低價成交。中原首席分區營業董事林志達稱，北角維港頌新錄7月首宗二手成交，為第8座極高層A室，實用面積1318方呎，4房間隔、望維港海景，原業主以5700萬元放盤，累減200萬元或3.5%後，以5500萬元易手，實呎41,730元。

他續稱，原業主2019年以6075萬元一手購入，帳面已蝕約575萬元，若連發展商提供的回贈及雜費計，料原業主仍實蝕約400萬元或約7%。

另代理消息稱，北角海峯園第2座崇峯閣低層G室，實用面積755方呎兩房單位，早前由銀主接管，新近以1100萬元沽出，實呎約1.45萬元，較市價低約10%；單位原業主2019年以1700萬元購入，是次成交價比4年前，跌價600萬元或35%。

海峯園銀主盤1100萬沽 4年跌價35%

大型屋苑方面，美聯高級營業經理彭曉君表示，大埔半新盤天鑽第1座連天台特色戶，實用面積524方呎兩房戶，原業主累減90萬元或約一成，以798萬元成交，實呎15,229元，料為屋苑首宗連天台特色戶二手成交；原業主2020年5月以888.3萬元購入，帳面蝕逾90萬元，連使費料實蝕約130萬元或15%。

新葵芳花園兩房低估價16%易手

中原高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌老牌屋苑新葵芳花園，新錄A座高層6室成交，實用面積408方呎兩房戶，原業主叫價573萬元放售，再在回內地工作前，減價至566.8萬元獲新買家承接，實呎13,892元，較銀行估價低約16%；原業主2014年479萬元購入，帳面仍賺逾87萬元或18%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款