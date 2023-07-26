紀惠莊士敦道舖12萬租予食肆

資料顯示，紀惠集團於2005年，以約6550萬元購入地下1號舖，及後將舖位分拆為5個舖位、再分拆出租，當中1A至1B號舖租予The Coffee Academics，月租近22萬元，連同上述最新租務成交，即每月租金收入約34萬元。

面積706呎 呎租170元

據中原（工商舖）統計數據，上半年港島區商舖租賃成交，共錄得約396宗，較去年同期約345宗，上升51或約15%；當中灣仔錄得約130宗租賃成交，佔整體成交宗數逾32%，反映該區商舖租務成交穩步上揚。

另資料顯示，西半山干德道55號璈珀2樓一個車位，在本月中以480萬元易手，登記買家為英皇娛樂酒店行政總裁余永焯；原業主2016年11月以210萬元購入，持貨逾6年，帳面獲利270萬元或1.28倍。

英皇娛樂酒店高層 480萬購璈珀車位

翻查資料，余永焯妻子余黃映彰，在今年3月以4000萬元中層D室3房戶，實用1538方呎，實呎約2.6萬元；而余永焯當時則以600萬元購入一個車位，即二人先後斥資合共5080萬元入市。

此外，港鐵（0066）旗下青衣城、九龍灣德福廣場、將軍澳PopCorn和The LOHAS康城，今個夏天推出「Summer Ecoland 綠遊環『寶』盛夏」，運用回收環保物料，打造不同主題裝置與自然保育展覽；另指定港鐵商場至8月期間推出抽獎活動，有機會贏取大額電子禮券，獎品總值500萬元。