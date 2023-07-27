moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

長實為親海駅3房客提供「呼吸Plan」 恒地必嘉坊3期獲逾2000查詢 日內開價

【明報專訊】美聯儲局議息前夕，市場估計大有機會加息之際，適逢本港新盤交投市况吹淡風，有即將推售的新盤，以市場俗稱的「呼吸Plan」作招徠，長實（1113）旗下油塘親海駅II，預告擬為3房戶買家，提供此類毋須提供任何入息證明的按揭，首年年利率定息1厘。至於恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，連日接獲逾2000個查詢，日內正式公布開價。

明報記者 周悅蜓、管龍欣

旗下樓花期長約27個月的油塘親海駅，是繼屯門青山公路飛揚2期後，長實今年第2個推出的全新住宅樓盤，今日將首度開放設於尖沙嘴港景匯商場的示範單位，予傳媒參觀。

長實營業部首席經理郭子威稱，集團視乎天氣因素，決定具體開價日期。雖然親海駅II未公布首張價單，但預告為3房戶型買家，推出「3房1·2·3換樓付款計劃」，為買家提供最高成交額90%的第一按揭，首期10%。

提供最高九成一按 毋須入息證明

上述計劃推出3年期定息，首年年利率定息1厘、第2年定息2厘、第3年定息3厘，其間供息不供本，3年後息率和其他細節待定，重點是申請人士毋須提供任何入息證明文件、亦免壓力測試，正是市場俗稱的「呼吸Plan」。

長實營業經理陳詠慈補充，親海駅II提供112伙3房1套單位，實用面積707至723方呎，亦擁有海景，首張價單料將包括此類單位，推出此計劃希望可吸引換樓客。

對發展商擬再推「呼吸Plan」，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，受息口高企影響，發展商推新盤時，除開價需貼市外，亦要尋覓其他新方法，以吸引買家購買力，此類計劃相信對買家具吸引力。

至於恒地旗下樓花期長20個月的紅磡必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，繼上載樓書後，昨開放示範單位予傳媒參觀，日內開價。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目已接獲逾2000個查詢，市場反應理想。他續稱，雖然項目暫時未有為專才提供針對性按揭優惠，但集團會提供其他按揭優惠，供這類買家選擇。

必嘉坊第3期示範單位洋溢簡潔風

另項目開放的連裝修無改動示範單位，以27樓A室作藍本，實用492方呎、2房1套間隔，樓層高度逾3.3米，採開放式廚房設計；單位部分牆身以灰白色為主調，整體裝潢與櫃門設計以簡潔的木紋線條作點綴，而開放式廚房多數採用了歐洲品牌家電。

綜合市場資訊，7月至今新盤暫錄670宗成交，其中新地（0016）大埔白石角University Hill 第2B期，錄1宗新成交，為優景閣第1座地下A2室，實用面積384方呎兩房間隔連花園，成交價723.84萬元，實呎18,850元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款