話你知：沙田名日．九肚山曾推兩款「呼吸Plan」

【明報專訊】過去每逢樓市遇冷鋒，不少發展商為催谷旗下新盤銷情，除在開價上作調整外，亦會推出五花百門的付款方案，其中以毋須收入證明的高成數按揭作招徠、即市場俗稱的「呼吸plan」，正是其中一種常用吸客招式。