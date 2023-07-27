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上半年私宅成交獲利84.6% 14年新低

【明報專訊】整體二手交投未見熾熱，利嘉閣研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知前業主買入價的二手私宅買賣84.6%，相關數字除連跌10個半年度（即5年）外，更屬近28個半年度（即14年）新低，較去年下半年的87.4%，跌2.8個百分點，比2021上半年的94.6%，跌幅達10個百分點。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，縱然樓市於上半年本港和內地恢復通關後，曾價量齊升，惟近期增加持貨期較短的業主沽貨離場個案，令二手獲利比率、平均賺幅均下調，惟跌幅已較去年下半年明顯收窄。

虧損個案1967宗 佔大市近15%

平均獲利方面，上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.5%，較去年下半年下跌3個百分點；當中轉手獲利1倍或以上的個案共5044宗，錄得虧損的轉手個案共1967宗，佔整體逾1.33萬宗成交的14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位。

如按物業轉售價格劃分，801萬至1000萬元的獲利比率最高，報87.1%；其次是樓價介乎601萬至800萬元者的87%。屋苑方面，將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨，分別錄得304宗、164宗及145宗獲利登記，為上半年最多轉手獲利個案的屋苑，各自獲利成功比率分別80.2%、88.2%及78%。

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