亞士厘21逾8000呎 獲醫學影像中心承租

翻查資料，該廈早前獲一家知名醫學影像診斷集團達成租賃協議，佔地超過2000方呎，佔約半層樓面，即該廈先後至少獲兩租戶承租一層半樓，合共約1萬方呎。

全幢10萬呎樓面 料第三季落成

資料顯示，亞士厘21總樓面約10萬方呎，提供全層及分間單位出租，分間單位面積由778至2,730方呎；全層面積約5,461至 8,064方呎，項目將於今年第三季落成，據悉發展商意向呎租約55元起。

另一方面，市場再有銀主工廈放售，高力國際及第一太平戴維斯獲業主委託聯合獨立代理出售觀塘偉業街118號啟迪中心，物業將以「現狀」連租約形式出售，估值約2.7億元，以總樓面47,947方呎，呎價5631元，將於9月28日截標。

高力資本市場及投資服務部副董事劉梓軒稱，去年至今市場錄得多宗工廈成交，如今年2月由國際基金集團，以17億元購入之觀塘鴻圖道KOHO；另去年觀塘駿業街宏開中心全幢以7.33億元易手，反映工廈物業仍受追捧。

觀塘銀主盤工廈叫價2.7億放售

利嘉閣（工商舖）地產高級聯席董事鄧耀南表示，獲委託獨家放售觀塘興業街20號聯合興業工業大廈全層單位，面積14,926方呎、另6,022方呎平台，連同3個貨車位及5個私家車位一併出售，連現有租約以意向價1.2億元放售，呎價約8040元。

此外，華懋旗下七大商場舉行「夏日叢林歷險」之旅，當中包括將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場等，將打造成野外叢林，為顧客迎來「夏日叢林歷險」 探索大本營；華懋各商場亦推出多重消費獎賞，包括動物盆栽工作坊及限定禮品換領。