moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

必嘉坊3期折實均呎1.89萬 低2期逾一成 美加息後首開價新盤 215呎折實368萬起

【明報專訊】恒地（0012）紅磡大型重建項目、樓花期長約20個月的必嘉坊3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH），昨日公布首批56伙價單，為本港大型銀行跟隨美國加息後首個開價新盤，首批折實均呎18,928元，較必嘉坊2期首批約21,238元低近11%。此外，實用215方呎的開放式戶，折實更低至約368萬元，屬必嘉坊已推出期數中最平折實入場費的一期。

明報記者 容婌維

值得留意，是次入場費亦屬去年5月，佳寧娜集團（0126）旗下深水埗海壇街佳悅以約346萬元入場價推出後，逾1年來首批入場價最低的市區新盤。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，集團純粹按自身時間表推盤，今次首批開價較2期平均呎價有約5%折讓，希望引起市場關注。他又稱，相信對樓市最差的影響因素已大致出現，有信心及有足夠預算的買家仍會入市。他續稱，項目明日起接受認購登記，最快下周開售。

逾1年來最低入場費市區新盤

雖然今批較必嘉坊2期首批折實均呎低逾一成，但必嘉坊2期去年11月推出首批單位後銷情慢熱，恒地直至今年3月才推出價單2號共56伙，折實均呎19,218元，較該期首批定價低約一成。若以此計算，必嘉坊3期首批僅較2期今年初定價低約1.5%。

必嘉坊3期首批涵蓋11伙開放式戶、40伙1房戶、3伙2房戶及2伙3房戶，實用面積215至490方呎，價單定價408.7萬至1006.1萬元，價單呎價19,009元至22,643元。以即供付款可享最高10%折扣計，折實價367.83萬至905.49萬元，折實實呎17,108元至20,379元；若以建期付款計劃最高3.5%折扣計，折實價394.39萬至970.88萬元，折實實呎18,344元至21,851元。

首批入場單位為6樓C室，屬實用215方呎開放式戶，折實價367.83萬元，折實實呎17,108元，較必嘉坊1期及2期的首批入場單位，折實價低約兩成，成為必嘉坊已推出的期數中最低入場費的一期。對上兩期入場單位均為200餘方呎的開放式戶，折實價分別為466.83萬及458.82萬元。發展商是次主要提供「100天即供」及「建築期付款」付款辦法，即供可享最高10%直折扣，而採「靈活建築期付款計劃」的買家則可享最高3.5%直減折扣，兩者折扣相差6.5個百分點。除上述付款辦法外，發展商亦分別提供最高85%一按，以及最高40%二按優惠按揭付款計劃，最高折扣率1%至9%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款