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官方樓指上半年升4.3% 4年來最大升幅

【明報專訊】雖然受到加息等因素影響，近月樓市回軟，據差餉物業估價署資料顯示，今年第二季私宅售價指數按季跌近1%，不過受到年初通關因素帶動，總計上半年，私宅售價指數仍累升4.27%，以半年計，為2019年上半年以來最大升幅。

差估署最新公布，6月私人住宅售價指數報349點，按月跌0.54%至近4個月新低，而該指數亦連跌兩個月合共約1.47%（見圖）；若與去年同期比較，該指數按年下跌8.59%，與2021年9月歷史高位398.1點相比，則跌12.33%。

此外，雖然高才通及通關效應下，內地人來港買樓數字有所增加，不過若以單位面積作劃分，上月實用1075方呎或以下的A、B及C類中小型單位售價指數報350.6點，按月跌0.51%，同期D及Ｅ類大型單位售價指數則報307.3點，按月跌0.74%，表現跑輸大市。

次季跌近1%拖累上半年升幅

雖然過去兩個月樓價下跌，令次季指數按季跌0.94%，但由於今年初通關效應等利好因素下，首季樓價指數上升5.26%，故總計上半年，樓價指數仍累升4.27%，終止過去連續3個「半年度」跌勢，並為2019年上半年錄得9.5%升幅以來，表現最好的半年。其中A、B及C類中小型單位樓價指數上半年累升4.38%，D及Ｅ類大型單位升1.96%，中小型單位走勢明顯跑贏大單位。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，6月份指數持續偏軟，主要反映買家入市動力減慢，本月發展商持續以貼市價開售，加上息口走勢未明朗，預期下月公布7月份售價指數將持續再跌0.5%，估計8月份再跌後，9月將喘定，第三季樓價料將回落約1.3%。

陳續稱今年第四季在利好因素支撐下或可拗腰回升，初步預期第四季樓價可受惠利好因素而反彈3%至5%，全年樓價升幅料達6%至8%。

不過，高力香港研究部主管李婉茵認為，隨着美聯儲議息宣布加息0.25厘，金管局亦宣布上調貼現窗基本利率，預計整體高息環境最快要來年次季才有調整機會，在高昂的貸款成本，資金去向趨向保守下，下半年樓市交投有可能持續牛皮，估計下半年樓價將會持平或錄得負增長，全年樓價則按年僅升約1%至4%。

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