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租金指數半年升3.2% 6年來最大升幅

【明報專訊】雖然私宅售價指數次季回調，但近月不少內地生來港租樓，租務旺季提早來臨，據差估署資料，6月租金指數報181.1點，按月升0.56%，並連升5個月，重返去年1月水平，而指數過去半年累升3.19%，為2017年上半年後最大半年度升幅。

值得留意，上述數字仍未完全反映暑期租賃旺季市况。差估署最新資料顯示，6月租金指數按月升0.56%，連升5個月合共4.32%，上半年則累升3.19%，其中實用1076方呎以下A、B、C類中小型單位租金指數半年累升3.08%，實用1076方呎或以上D、E類大單位上半年則累升4.63%，即大單位租金表現較中小型單位理想。

高才通下豪宅租金跑贏大市

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌，撐起住宅租務市場，相信下半年租金走勢保持平穩，而豪宅租金有望跑贏大市。

事實上，近日市場錄不少大額租賃，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌7月暫錄78宗租賃成交，較上月同期約58宗上升約34%，並已超越上月全月65宗，其中區內Mount Parker Residences中層B室，實用1186方呎，3房套連工人房間隔，享海景，獲本地家庭以6.3萬元承租，實用呎租逾53元。業主2014年以2976萬元一手買入，租金回報逾2.5厘。

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