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星星集團5800萬沽金鐘匯中心 8年貶11%

【明報專訊】近期舖位交投略為回升，但商廈接連錄得蝕讓成交。星星集團（1560）昨公布，以5800萬元出售灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心17樓全層，面積4109方呎，呎價14,115元，買家為Crown Port Holdings Limited。

資料顯示，星星集團2015年5月以6535.5萬元購入，持貨約8年，帳面蝕讓735.5萬元或11%。

至於乙廈的尖沙嘴漢口道騏生商業中心，最新位於中高層全層以4800萬元易手，面積4140方呎，呎價1.16萬元。原業主為溢訊有限公司，公司董事包括AGBA集團首席營運總監黃雪輝等，於2015年12月5830萬元購入，持貨約7年半，帳面貶值1030萬元或近18%。

商舖市場則錄大額成交，原由One Eighty發展商林氏家族持有的筲箕灣One Eighty地下連1樓舖位，獲盛滙商舖基金本月初以7500萬元購入，總面積5859方呎，呎價約1.28萬元，項目部分樓面已租出。

元朗6幅農地3547萬易手

此外，資料顯示，元朗洪水橋丈量約份第124約地段第1407、1591、1596、1600、1637（部分）及1708號（部分）6幅零散的農地，本月以逾3547.5萬元易手，登記買家為豐星有限公司，公司董事包括龔頴章、雷耀輝，其中雷耀輝過往曾替新地（0016）處理位處洪水橋、屯門藍地一帶農地收購事宜，市場預計收購背後買家或屬新地或有關人士。

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