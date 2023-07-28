親海駅II鄰近港鐵站 維港海景成賣點

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

近年各大發展商均於油塘區內插旗，其中PENINSULA EAST、海傲灣與曦臺等均為近年先後落成的一手新盤，而是次介紹的親海駅系列位處於油塘東源街兩側，項目分兩期發展，當中I期臨海，相比II期擁有更大的景觀優勢。II期為2A、2B及3座，提供658伙，戶型涵蓋開放戶至3房大單位，實用面積210至723方呎，II期賣點聚焦於第3座低密度複式特色單位，28伙特色戶中，花園與天台戶各佔一半、即各14伙，實用面積501至523方呎，全屬兩房單位。事實上，500餘呎的的複式戶屬市場罕見的貨種，適合喜歡特色戶的小家庭入住。

逾500呎兩房複式 市場罕見

項目II期示範單位以2A座20樓C室為藍本，實用面積447方呎，屬連裝修經改動的兩房戶，採開放式廚房設計，單位整體間隔以長形開則，全屋不設走廊位，兩間睡房分別位於客廳左右兩側。單位裝修採用日式侘寂風格，以傳統日本簡約美感作單位的主調，由牆身、照明裝置、盆栽及擺設等細節均洋溢東瀛愜意。

示範單位主打日式侘寂風格

間隔方面，發展商特意打通主人房，使其與客廳二合為一，主人房間隔方正，並預留了足夠的儲物空間，衣櫃以皮革線條及絲質布藝拼湊，別具和風韻味，而客廳與主人房原隔間位置則以一幅彩藍藝術玻璃分隔，明確劃分出寢區與生活區，增添空間感；另一間睡房則改為皮革工作室，設置多個陳列架展現手工藝術品；如將其還原成睡房，可單邊落牀外，還有不少走動空間。另外，兩間睡房的窗戶均與大廳同向，整體空間感連貫，料有助視野更開揚。

鄰近油塘大本型商場

另外，廚房大量採用德國品牌Gaggenau作廚具家電，包括雪櫃、抽油煙機及煮食爐等，部分廚房電器可連接Home Connect功能，可透過智能電話及平板電腦遙控操控電器，儲物櫃與雪櫃部位連接原木餐桌，具中島（即island kitchen）功能，為喜愛下廚的住戶增添生活樂趣。浴室方面，設瓷磚洗手台及沙土色牆身，浴缸則以木材打造，恍如置身於日式旅館。

值得留意，雖然項目鄰近油塘港鐵站，但預計由項目至港鐵站需約10分鐘的步程。此外，附近設有大型商場油塘大本型，供住客購買生活所需，而不遠處亦設三家村遊樂場與鯉魚門體育館，住戶可到此舒展身心。

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