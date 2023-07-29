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未來潛在新供應 連續3季破10萬伙 新盤銷售放緩影響 業界料年底仍處高位

【明報專訊】新盤銷情慢熱，令私宅供應持續處於高水平。據房屋局最新公布，截至今年6月底，未來3至4年一手私宅潛在新供應約10.5萬伙，按季雖然下跌2000伙或1.9%，但仍屬紀錄次高，並連續3季高於10萬伙水平，是有紀錄以來首見。有業界人士指，新盤銷情雖然較去年下半年佳，但仍未及數年前樓市大旺時般熾熱，發展商推售步伐亦不似預期，預計截至今年底，一手潛在供應量將仍處於10萬伙高水平。

明報記者 甘潔瑩

截至今年6月底，正在興建而未售出樓花單位約有6.8萬伙，較今年3月底6.5萬伙，按季增加3000伙或4.6%。事實上，有關數字由去年第三季6.3萬伙，反覆升至今年次季的6.8萬伙，除累升近8%外，亦逼近去年首季7萬伙的最高紀錄。至於已落成而未售出的貨尾單位，則由上季1.8萬伙，按季減少1000伙或5.6%至1.7萬伙。另已批出而未動工的熟地則涉約1.9萬伙，按季大減6000伙或24%。

建築中仍未售達6.8萬伙 按季增3000伙

房屋局表示，未來至3至4年一手私宅潛在新供應10.5萬伙中，估計有9萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量86%，比率與上一季相同，另預計未來數月將有17幅住宅用地轉為熟地，可提供約6800個單位。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，該局相信未來3至4年的私人住宅預計供應量將維持在較高水平。

料放寬按揭成效需時間消化

一手潛在供應已連續3季處於10萬伙的水平。利嘉閣研究部主管陳海潮分析指，去年因為疫情關係，確有不少樓花銷售進度大受影響，而延至今年市場推售，因此今年上半年新盤銷售雖然較去年下半年佳，但仍未稱得上「好旺」。他提到，整體經濟復蘇進度，將是影響樓市氣氛及表現的重要因素，而政府放寬高成數按揭的成效，仍需要時間消化，預計一手潛在供應量今年內仍徘徊在10萬伙的水平。

現樓貨尾有機會回升至1.9萬伙

美聯物業首席分析師劉嘉輝則指，房屋局最新現樓貨尾量共1.7萬伙，按季回落1000伙或5.6%，有關數字雖按季減少，但今年樓市受加息周期未完結的陰霾下，加上疫後內地經濟復蘇步伐不似預期，置業信心未完全恢復下，導致新盤銷售步伐放緩，而早年已推售的樓花貨尾去貨速度亦同樣緩慢。劉氏續指，隨着下半年樓花落成步伐加快，將為現樓貨尾帶來上升的壓力，若發展商未加快處理此批單位，不排除現樓貨尾有機會回升，甚至追平2006年第三季至2007年首季1.9萬伙的紀錄高位。

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