油塘冰廠申建522伙住宅 涉16萬呎樓面

【明報專訊】油塘已逐步轉型為新住宅區，財團紛紛改劃區內土地。由香港製冰及冷藏有限公司持有的油塘海旁地段第71號地皮，現為油塘灣冰廠，申請人提出將一幅3.23萬方呎的綜合發展用地，擬建1幢32層高住宅大廈，提供522個住宅單位，總樓面約16.15萬方呎。