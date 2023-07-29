方潤華家族2.66億購樂聲電子深水灣洋房

據樂聲電子發出的通告顯示，上述成交以公司股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）進行，轉讓資產包括該公司的全數普通股股權，以及上述深水灣道39號物業，兩部分合計作價2.66億元。新買家為方潤華興盛有限公司，公司董事包括方文雄、方添輝等方潤華家族後人。

3年帳升近億 實呎逾9萬

上述洋房為一幢3層獨立屋，實用面積2939方呎、另連2260方呎戶外空間，並備有一個車房，若以是次公司轉讓總價2.66億元計，實呎約90,507元。資料顯示，樂聲電子2020年4月「買殼」形式，向紡織業富商呂培安及有關人士購入，作價1.7億元。換言之，樂聲電子持貨逾3年帳賺約9600萬元或56%。

漾日居複式實呎3.65萬逼新高

市場消息透露，九龍站漾日居最新有複式戶以呎價逾3.65萬元易手，逼近4年前以呎價3.7萬元所創下的屋苑最高紀錄。市場消息透露，漾日居5座高層B室複式戶，屬實用1605方呎的4房戶，遠望佐敦八文樓一帶市景及小量維港景，最新以5870萬元易手，實呎36,573元。成交呎價僅次於屋苑於2019年6月錄得37,267元的呎價最高紀錄，料創屋苑歷來呎價次高。上述原業主為投資者，於2005年2801.6萬元一手購入後一直用作收租。由於單位仍有租客居住故不設睇樓，最新以5870萬元售出，持貨約18年，帳面獲利約3068.4萬元或約1.1倍。據悉，原業主仍持有漾日居另一伙複式戶，目前暫未有出售打算。

CCL連跌3周後按周微升0.2%

事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL連跌3周後回穩，最新報164.18點，按周微升0.2%，數字反映7月7日政府公布放寬物業按揭成數當周的市况。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預計，由於本港整體樓價短期反覆向下，今季有機會下試163點水平；至於本港大型銀行日前再度加息的影響，則將於下月底公布的CCL開始反映。