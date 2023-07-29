必嘉坊3期最快日內加推 親海駅I上樓書 273呎起

至於長實（1113）油塘親海駅I昨亦上載樓書。樓書顯示，項目由1座組成，全盤228伙，實用273至736方呎，1房至3房間隔，當中約五成為1房戶，餘下2房及3房戶各佔約25%，最大面積為A室，最細為K室，全盤不設露台或工作平台，與同系屯門掃管笏飛揚II期相若。

此外，項目27樓設9伙天台特色戶，但天台部分不設私人樓梯，住戶需使用公共樓梯上落。項目關鍵日期為2025年7月，換言之，比親海駅II期早約3個月。

皇廷匯8房戶實呎3.5萬 低6年前15%

美國加息後不乏一手豪宅成交，由路勁（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道38號皇廷匯，最新招標售出早在2015年4月推出的住宅B，實用7083方呎，8房4套間隔，連兩個地庫車位，成交價2.548億元，實呎35,973元，是自2017年6年後首錄成交。

皇廷滙早在2015年4月推售，曾分別以價單及招標方式出售，惟銷情慢熱。2017年首錄成交，以3.088億元售出住宅D，實用7338方呎，屬4房雙套間隔，連兩個車位出售，實呎42,082元，換言之新成交的呎價較6年前低近15%。資料顯示，項目至今累售2伙，套現5.636億元。

ST. GEORGE'S 四房大宅近億沽出

另信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，亦以招標形式沽出1座5樓A室，實用面積2140方呎，4房雙套間隔，成交價9680萬元、實呎45,234元。項目自2020年7月首次招標後累售39伙，套現逾44億元，當中5伙為特色戶，錄得8組大手客。