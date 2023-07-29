moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

必嘉坊3期最快日內加推 親海駅I上樓書 273呎起

【明報專訊】美國加息後首個新盤、恒地（0012）紅磡大型重建項目、樓花期長約20個月的必嘉坊3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH），即日起收票，最快日內加推單位，料下周開售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，絕對有加價空間，預料下周開售。

至於長實（1113）油塘親海駅I昨亦上載樓書。樓書顯示，項目由1座組成，全盤228伙，實用273至736方呎，1房至3房間隔，當中約五成為1房戶，餘下2房及3房戶各佔約25%，最大面積為A室，最細為K室，全盤不設露台或工作平台，與同系屯門掃管笏飛揚II期相若。

此外，項目27樓設9伙天台特色戶，但天台部分不設私人樓梯，住戶需使用公共樓梯上落。項目關鍵日期為2025年7月，換言之，比親海駅II期早約3個月。

皇廷匯8房戶實呎3.5萬 低6年前15%

美國加息後不乏一手豪宅成交，由路勁（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道38號皇廷匯，最新招標售出早在2015年4月推出的住宅B，實用7083方呎，8房4套間隔，連兩個地庫車位，成交價2.548億元，實呎35,973元，是自2017年6年後首錄成交。

皇廷滙早在2015年4月推售，曾分別以價單及招標方式出售，惟銷情慢熱。2017年首錄成交，以3.088億元售出住宅D，實用7338方呎，屬4房雙套間隔，連兩個車位出售，實呎42,082元，換言之新成交的呎價較6年前低近15%。資料顯示，項目至今累售2伙，套現5.636億元。

ST. GEORGE'S 四房大宅近億沽出

另信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，亦以招標形式沽出1座5樓A室，實用面積2140方呎，4房雙套間隔，成交價9680萬元、實呎45,234元。項目自2020年7月首次招標後累售39伙，套現逾44億元，當中5伙為特色戶，錄得8組大手客。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款