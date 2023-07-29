佐敦上海街舊樓1.1億易手 6年帳蝕三成

據悉，原業主購入物業後斥約3000萬元翻新，地下為商舖用途，1至5樓則為住宅單位，2020年以月租35萬元招租，惟乏人承租，翌年租賣同放，意向價2億元，意向月租減至22萬元，較一年前叫價低13萬元或37%。

另資料顯示，由大鴻輝興業持有的北角英皇道400至404號明苑中心地下1及2號舖，本月初以1.428億元易手，面積2800方呎，呎價5.1萬元。該舖連租約出售，現由六福珠寶以月租35萬元承租，租金回報約3厘。

吳少康等4個月逾2億掃舖

上述登記買家為利寶置業有限公司，公司董事為吳少康及吴波，二人為商舖投資者，今年3月以6680萬元向宏安集團（1222）和位元堂（0897）購入大圍道66至72號商舖，以面積655方計，呎價逾10.1萬元，即4個月來斥資逾2.09億元入市。

此外，利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜表示，獲業主獨家委託就觀塘兩商舖招租，其中位於興業街12至14號永泰中心地舖，面積約1800方呎，意向月租12萬元，呎租逾66元。另一商舖則在開源道60號駱駝漆大廈3期地下，面積約175方呎，意向月租9萬元，呎租514元。