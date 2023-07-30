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星凱．堤岸本月95宗租賃 按月升1.7倍

【明報專訊】港銀行再度加息，影響買家入市意欲，加上暑假屬傳統租務旺季，各區私宅租務成交更見頻繁。入伙盤火炭星凱．堤岸，挾全新樓及鄰近港鐵站的優勢，本月租務暢旺，暫錄95宗租務成交，租賃成交量較上月約35宗，按月急升1.7倍，本月實用呎租43至逾50元，呎租較上月升約10%。

2房月租2.1萬 實用呎租42.7元

中原地產分行經理許秋偉表示，星凱．堤岸最新的租務成交是5座中層B室，實用面積492方呎，2房間隔，業主以月租2.2萬元放租，議價後減價1000元，以月租2.1萬元租出，實用呎租42.7元。租客為同區夫婦，見屋苑可即租即住便拍板承租。業主2021年以881萬元購入單位，現可享約2.9厘租金回報。

老牌屋苑荃灣綠楊新邨本月租務成交亦急升，暫錄20宗，較上月全月多近七成，近兩月的成交呎租則相若，維持在33至35元水平。中原地產分行經理王春江表示，最新錄兩房戶租務成交，單位為A座中層03室，屬實用面積451方呎兩房戶，附設企理裝修，業主以月租叫價1.6萬元放租，有準租客見租盤盤源減少，見單位裝修企理，零議價更隨即承租單位，實用呎租35.5元。業主1993年以166.8萬元買入，現可享逾11厘租金回報。

內地客2萬租帝峯．皇殿開放式戶

另外，政府高才通計劃下，亦有屋苑吸納內地租客。美聯物業高級區域經理關穎賢表示，奧運站帝峯．皇殿6座中低層E室，實用面積300方呎，屬開放式戶，內籠企理，獲高才通內地客垂青，以月租2萬元承租，呎租達66.7元，屬近期高呎租個案。原業主2010年8月以約425.7萬元購入單位，現享租金回報逾5.6厘。

新盤市場方面，焦點落在市區兩新盤，分別是恒地（0012）必嘉坊3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH）及長實（1113）油塘親海駅II，其中樓花期長約20個月的必嘉坊3期，日前以首批折實均呎18,928元推售56伙，昨日正式接受認購。據悉，項目收票理想，擬於短期內加推單位。

另一焦點新盤、樓花期長約27個月的油塘親海駅II，早已開放示範單位予以傳媒參觀，發展商最快於本周開價，料兩盤同於下月開售。

[香港地產]

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