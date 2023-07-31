moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「高才通」2萬租帝峯300呎 貴年初45% 租賃市場火熱 呎租67元創屋苑新高

【明報專訊】今年為內地與本港通關後首個暑假，加上政府推出「高才通」吸引外來專才，搶高租金，令今年傳統暑假租務旺季火上加油。其中奧運站指標屋苑帝峯．皇殿，一個面向居屋海富苑的中低層開放式單位，獲透過「高才通」來港的內地客以月租2萬元租住，除較屋苑同類單位今年初月租高45%、創出同類新高外，實用呎租約67元，更為屋苑歷史新高紀錄。

明報記者 林尚民

事實上，近月租賃市場火熱，部分大型屋苑租盤開始缺乏，推高租金水平，其中部分港島新入伙盤，如堅尼地城KENNDY 38 一個實用面積299方呎1房單位，享山景，以2.4萬元租出，實用呎租逾80元，創出屋苑呎租新高。樓齡約12年的帝峯．皇殿，位於6座中低層E室，實用300方呎，開放式間隔，美聯分行高級區域經理關穎賢稱，該單位最新獲透過「高才通」來港的內地客承租，月租2萬元，實用呎租約67元，除月租創屋苑同類新高外，呎租更創出屋苑新高紀錄。

開放式戶 租金較一年前彈六成

資料顯示，屋苑同座同面積低層E室，今年3月曾以約1.38萬元、實呎46元租出，而7座同座向低層實用301方呎E室開放戶，去年6月更以低價1.25萬元租出，實用呎租41.5元，換言之，今次以高價獲內地客承租之單位，呎租比4個月前大幅上升45%，若以去年中的近年低位對比，更大幅反彈六成。關續指，由於單位附設裝修，故其租金較市場同類單位為高。至於今次租出物業之業主，早於2010年8月約425.7萬元一手購入，租金回報約5.6厘。

事實上，市場亦罕錄內地生租住特色戶。中原高級分行經理葉文浩表示，土瓜灣環海‧東岸1A座頂層連天台特色戶，實用352方呎，兩房間隔，附設265方呎天台，享海景，以2.05萬元租出，實用呎租58元。租客為一名內地碩士生，預先付一年租金承租自用，涉24.6萬元。業主2019年6月862萬元買入，持貨約4年，租金回報約2.9厘。

內地生逾2萬租環海特色戶

中原地產資深分區營業經理趙愛蓮指，樓齡約32年的大埔新達廣場，位於5座低層F室，實用489方呎，兩房間隔，則以1.7萬元租出，實用呎租35元。新租客為3名內地女學生，為方便上學即租入單位自住。業主2016年530萬元購入上址，租金回報約3.8厘。此外，美聯助理區域經理楊浩然稱，同位於大埔的天鑽，8座低層H室，實用525方呎，兩房間隔，獲內地生「零議價」以月租1.8萬元承租，實呎租約34元。業主2019年以680萬元一手購入，持貨4年，租賃回報近3.2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款