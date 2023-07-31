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必嘉坊3期兩日收200票 超額2.5倍

【明報專訊】恒地（0012）上周公布紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH首批56伙價單，折實均呎18,928元，入場費約368萬元，並於上周六起收票。市場消息指，項目兩日暫收約200票，超額2.5倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目公布首張價單後，即錄得大量向隅客查詢。項目最新介紹1房連儲物室間隔戶型，以27樓F室為例，實用315方呎，單位客廳及飯廳呈長方形設計，並接連實用面積約38方呎的「三合一」露台、工作平台及空調機平台。

周末兩日一手沽10伙 5周最淡靜

另外，加息陰霾下，加上上周末未有大型新盤銷售活動，綜合市場消息，過去兩日一手市場僅錄約10宗成交，按周少33%，為6月最後一個周末錄得3宗成交後近5個周末新低。截至昨日止，本月一手市場暫錄約634宗成交，雖然稍高於上月全月約629宗（見圖），但仍處於低水平。其中九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日共售出兩伙，包括開放式單位1座23樓B5室，實用215方呎，成交價391.3萬元，實呎18,200元；另一單位為平台特色單位1座2樓A2室，實用298方呎，成交價545.3萬元，實呎18,298元，項目於7月共售出39伙，套現逾2億元。

信置（0083）、會德豐等西南九龍長沙灣維港滙，昨售出一伙4房雙套大戶，位於1座9樓B室，實用1432方呎，成交價4480萬元，實呎31,285元。項目7月份共沽15伙，套現逾3.4億元，平均每伙約2300萬元。至於會德豐旗下啟德MONACO MARINE及藍田KOKO MARE則同錄成交，MONACO MARINE低座B座6樓A室，實用720方呎連273方呎天台，屬3房梗廚間隔，成交價1933萬元，實呎26,827元，買家為新香港人，購入單位作自住；KOKO MARE 9座15樓E室，實用435方呎，兩房連開放式廚房間隔，以877.5萬元售出，實呎20,172元。

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