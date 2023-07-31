領都車位180萬沽 9年升值六成

銅鑼灣信德街舖4700萬放售

另外，部分投資者趁舖市稍為回升下放售物業。美聯旺舖營業董事楊開永表示，銅鑼灣信德街14至20號華英大廈B2號舖及閣樓，總面積約2200方呎，其中地下面積約1200方呎，業主叫價約4700萬元放售，呎價約2.1萬元。資料顯示，舖位由本地時裝店Maple老闆麥志剛於2013年3700萬元購入，現放售價較10年前購入價高約1000萬元或27%。楊氏指， 舖位現由日式餐廳承租至2024年6月，租金回報料逾3.5厘。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦指，葵涌大連排道42至46號貴盛工業大廈二期地廠，面積約759方呎，以約350萬元易手，呎價約4611元，屬市價。原業主2005年約28萬元購入，一直作食堂營運，是次連同食物牌照一併售出，帳面獲利約322萬元或約11.5倍。馬氏稱買家為投資者，因看好小型地廠供應較少，入場門檻亦低，故趁勢入市，該地廠市值呎租約16元，折合月租約1.2萬元，新買家料可享租金回報約4厘。